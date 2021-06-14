Лига наций (жен). Россия проиграла США в четырех сетах и потеряла шансы на выход в плей-офф

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В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сборная России уступила команде США (1-3) и лишилась шансов на выход из группы.

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

14-й тур

Россия – США – 1-3 (21:25, 27:25, 23:25, 15:25)

Доминиканская Республика – Сербия – 3-0 (25:14, 25:20, 25:18)

Япония – Германия – 14:00

Таиланд – Канада – 16:00

Китай – Польша – 17:00

Южная Корея – Турция – 19:00

Бразилия – Нидерланды – 20:30

Бельгия – Италия – 22:00

Турнирное положение: США – 14 побед – 0 поражений (42 очков), Бразилия – 11-2 (34), Турция – 10-3 (27), Япония – 10-3 (27), Доминиканская Республика – 8-6 (27), Китай – 8-5 (24), Россия – 8-6 (23), Нидерланды – 8-5 (23), Бельгия – 6-7 (14), Германия – 5-8 (15), Сербия – 4-10 (14), Польша – 4-9 (13), Италия – 3-10 (12), Канада – 3-10 (11), Южная Корея – 3-10 (9), Таиланд – 1-12 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

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