Гран-при Франции-2021. Квалификация. Ферстаппен взял поул, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 18-й

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На автодроме «Поль-Рикар» состоялась квалификация к Гран-при Франции «Формулы-1».

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Квалификация к Гран-при Франции. Ферстаппен – главный фаворит в борьбе за поул

 
Поль-Рикар, Ле-Кастелле
19 июня 2021 года
Квалификация
3-й сегмент
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,990
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,258
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,386
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,455
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,850
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,878
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,997
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,262
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,350
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,392
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
14. Джордж Расселл («Уильямс»)
15. Мик Шумахер («Хаас»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
18. Никита Мазепин («Хаас»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Юки Цунода («Альфа Таури»)
 
Результаты трех сегментов квалификации:

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