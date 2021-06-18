Гран-при Франции-2021. Квалификация. Ферстаппен взял поул, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 18-й

На автодроме «Поль-Рикар» состоялась квалификация к Гран-при Франции «Формулы-1».

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Квалификация к Гран-при Франции. Ферстаппен – главный фаворит в борьбе за поул

Поль-Рикар, Ле-Кастелле

19 июня 2021 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,990

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,258

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,386

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,455

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,850

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,878

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,997

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,262

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,350

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,392

Выбыли после второго сегмента:

11. Эстебан Окон («Альпин»)

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

18. Никита Мазепин («Хаас»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)

Результаты трех сегментов квалификации:

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