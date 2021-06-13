Алексей Олейник проиграл в UFC третий бой подряд

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник проиграл третий бой подряд.

На UFC on ESPN 25 в Лас-Вегасе Олейник встретился с молдавским бойцом Сергеем Спиваком и уступил единогласным решением судей (29-28 трижды).

До этого Олейник проигрывал Крису Даукаусу и Деррику Льюису. Всего это был 15-й поединок Алексея в UFC, а последний раз он побеждал 9 мая 2020-го на UFC 249, когда оказался сильнее Фабрисио Вердума.

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