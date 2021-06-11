Роднина, Шипулин, Третьяк, Валуев вошли в списки кандидатов в Госдуму от «Единой России» по одномандатным округам

Теги Николай Валуев Андрей Коваленко Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Сергей Чепиков Ирина Роднина Светлана Журова Государственная дума Любовь Егорова Антон Шипулин Артур Таймазов Политика Роман Терюшков Биатлон

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам. 

В список вошли следующие кандидаты из области спорта:

– Олимпийский чемпион 2004 года по борьбе Артур Таймазов (Северо-Осетинский избирательный округ), был лишен золота Игр-2012 из-за допинга;

– Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев (Брянский избирательный округ);

– Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (Всеволожский избирательный округ);

– Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (Дмитровский избирательный округ);

– Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов (Подольский избирательный округ);

– Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков (Березовский избирательный округ);

– Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин (Серовский избирательный округ);

– Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк (Радищевский избирательный округ);

– Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова (Юго-восточный избирательный округ), была дисквалифицирована за допинг;

– Министр спорта Московской области Роман Терюшков (Люберецкий избирательный округ);

– Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко (Ярославский избирательный округ).

Всего от партии на выборах в нижнюю палату парламента примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.

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