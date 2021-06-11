Роднина, Шипулин, Третьяк, Валуев вошли в списки кандидатов в Госдуму от «Единой России» по одномандатным округам

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам.

В список вошли следующие кандидаты из области спорта:

– Олимпийский чемпион 2004 года по борьбе Артур Таймазов (Северо-Осетинский избирательный округ), был лишен золота Игр-2012 из-за допинга;

– Экс-чемпион мира по боксу (Брянский избирательный округ);

– Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (Всеволожский избирательный округ);

– Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (Дмитровский избирательный округ);

– Двукратный олимпийский чемпион по хоккею (Подольский избирательный округ);

– Двукратный олимпийский чемпион по биатлону (Березовский избирательный округ);

– Чемпион мира по биатлону (Серовский избирательный округ);

– Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею (Радищевский избирательный округ);

– Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова (Юго-восточный избирательный округ), была дисквалифицирована за допинг;

– Министр спорта Московской области Роман Терюшков (Люберецкий избирательный округ);

– Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко (Ярославский избирательный округ).

Всего от партии на выборах в нижнюю палату парламента примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.

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