Роднина, Шипулин, Третьяк, Валуев вошли в списки кандидатов в Госдуму от «Единой России» по одномандатным округам

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам.
В список вошли следующие кандидаты из области спорта:
– Олимпийский чемпион 2004 года по борьбе Артур Таймазов (Северо-Осетинский избирательный округ), был лишен золота Игр-2012 из-за допинга;
– Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев (Брянский избирательный округ);
– Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (Всеволожский избирательный округ);
– Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (Дмитровский избирательный округ);
– Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов (Подольский избирательный округ);
– Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков (Березовский избирательный округ);
– Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин (Серовский избирательный округ);
– Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк (Радищевский избирательный округ);
– Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова (Юго-восточный избирательный округ), была дисквалифицирована за допинг;
– Министр спорта Московской области Роман Терюшков (Люберецкий избирательный округ);
– Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко (Ярославский избирательный округ).
Всего от партии на выборах в нижнюю палату парламента примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.
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