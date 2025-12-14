Форвард «Зенита» Павел Земский перешел в «Автодор» на правах аренды
Форвард «Зенита» Павел Земский проведет остаток сезона в «Автодоре».
«Зенит» и «Автодор» достигли договоренности об аренде форварда Павла Земского. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
22-летний воспитанник петербургской школы, продливший контракт с сине-бело-голубыми прошедшим летом, проведет остаток этого сезона в Саратове.
В текущем чемпионате Единой лиги ВТБ Земский провел лишь 9 матчей, набирая в среднем 3,3 очка и 1,2 подбора за неполные 10 минут на площадке. В «Автодоре» он рассчитывает на более существенную роль.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости