  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма вернулся после пропуска 12 матчей, набрав 22 очка за 21 минуту в победной игре с «Оклахомой»
Видео
23

Виктор Вембаньяма вернулся после пропуска 12 матчей, набрав 22 очка за 21 минуту в победной игре с «Оклахомой»

Вембаньяма помог «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому».

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, пропустивший 12 игр команды из-за растяжения икроножной мышцы, помог «Сперс» прервать 16-матчевую победную серию «Тандер» в полуфинальной встрече Кубка НБА (111:109).

Вембаньяма играл с ограничением по минутам и впервые в карьере вышел на матч не в стартовом составе. Это не помешало французскому центровому привнести импульс в игру команды и завести болельщиков. За 21 минуту на паркете Вембаньяма набрал 22 очка (6 из 11 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 9 из 12 штрафных), 9 подборов, 2 передачи при 5 потерях, 1 перехват и 2 блок-шота. Центровой выдал лучший в команде показатель полезности – «+21».

Помимо Вембаньямы, еще трое игроков «Сперс» преодолели отметку в 20 набранных очков: Де’Аарон Фокс (22), Девин Васселл (23) и Стефон Касл (22).

Со стороны «Оклахомы» самым результативным стал Шэй Гилджес-Александер – 29 очков (12 из 23 с игры, 1 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoСан-Антонио
logoДе'Аарон Фокс
logoДевин Васселл
logoОклахома-Сити
logoСтефон Касл
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митч Джонсон: «Вембаньяма – лицо организации и важнейшая часть пазла, но не весь пазл. У нас тут команда»
вчера, 07:10
Виктор Вембаньяма очень обрадовался промаху Чета Холмгрена со штрафного
вчера, 07:08Видео
Стефон Касл о непобедимости «Тандер»: «Мы и сами выходим на каждый матч с мыслью, что нас невозможно обыграть»
вчера, 06:21
Главные новости
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
16 минут назад
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
31 минуту назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
47 минут назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14