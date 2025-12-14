Виктор Вембаньяма вернулся после пропуска 12 матчей, набрав 22 очка за 21 минуту в победной игре с «Оклахомой»

Вембаньяма помог «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому».

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма , пропустивший 12 игр команды из-за растяжения икроножной мышцы, помог «Сперс» прервать 16-матчевую победную серию «Тандер» в полуфинальной встрече Кубка НБА (111:109).

Вембаньяма играл с ограничением по минутам и впервые в карьере вышел на матч не в стартовом составе. Это не помешало французскому центровому привнести импульс в игру команды и завести болельщиков. За 21 минуту на паркете Вембаньяма набрал 22 очка (6 из 11 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 9 из 12 штрафных), 9 подборов, 2 передачи при 5 потерях, 1 перехват и 2 блок-шота. Центровой выдал лучший в команде показатель полезности – «+21».

Помимо Вембаньямы, еще трое игроков «Сперс» преодолели отметку в 20 набранных очков: Де’Аарон Фокс (22), Девин Васселл (23) и Стефон Касл (22).

Со стороны «Оклахомы» самым результативным стал Шэй Гилджес-Александер – 29 очков (12 из 23 с игры, 1 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных).