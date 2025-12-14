Марк Дэйгнолт: «Безусловно, наша атака сегодня была не такой четкой, как обычно»

Дэйгнолт поделился мыслями после поражения «Оклахомы» от «Сан-Антонио».

Победная серия «Оклахомы» из 16 матчей прервалась в игре с «Сан-Антонио », где «Тандер» уступили со счетом 111:109.

Главный тренер действующих чемпионов Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение своей команды.

«Когда играешь упорные матчи, невозможно выигрывать их все. Думаю, мы поставили себя в трудное положение, входя в концовку с отставанием.

Иногда все сводится к тому, забиваются броски или нет. Мы делали хорошие передачи при выходе из-под двойной опеки и тому подобное, так что я думаю, наши атаки были неплохими. Но мы не отбились достаточное количество раз на противоположном конце площадки», – сказал тренер.

Защитник Шэй Гилджес-Александер стал лучшим у «Оклахомы», набрав 29 очков (12 из 23 с игры). Он также добавил 4 подбора и 5 передач, но совершил 5 потерь. Дэйгнолт отметил, что «Сперс» хорошо справились с опекой Гилджес-Александера.

«На фундаментальном уровне существуют некоторые вещи, которые мы обычно делаем довольно хорошо, и они дают нам преимущество, позволяют легче читать игру. Сегодня было много контролируемых моментов, на которых мы можем поучиться, и которые были не на том уровне, на котором мы хотели бы их видеть.

Сегодня мы сыграли не лучшим образом. Безусловно, наша атака была не такой четкой, как обычно», – добавил Дэйгнолт.

«Тандер» испытывали проблемы с трехочковыми, реализовав лишь 9 из 37 попыток (24%).