Елена Вяльбе возглавила территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму по Владимирской и Ивановской областям

Теги лыжные гонки Государственная дума Елена Вяльбе Политика Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возглавила территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму по Владимирской и Ивановской областям. 

Об этом сообщает официальный сайт партии. 

«Победитель предварительного голосования, олимпийская чемпионка стала лидером территориальной группы №29, которая включает Владимирскую и Ивановскую области.

Съезд «Единой России» проходит 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В нем принял участие президент Владимир Путин. 

Делегатам предстоит утвердить список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму», – говорится в сообщении. 

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