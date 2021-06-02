Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возглавила территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму по Владимирской и Ивановской областям.

Об этом сообщает официальный сайт партии.

«Победитель предварительного голосования, олимпийская чемпионка стала лидером территориальной группы №29, которая включает Владимирскую и Ивановскую области.

Съезд «Единой России» проходит 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В нем принял участие президент Владимир Путин.

Делегатам предстоит утвердить список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму», – говорится в сообщении.

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