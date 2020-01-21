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    НБА. «Лейкерс» против «Юты», «Бостон» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

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    В субботу, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

    В 23:30 по мск начнется встреча между фаворитами Западной конференции «Лейкерс» и «Ютой».

    Набравшие ход «Селтикс» и «Уорриорз» сойдутся в Бостоне.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Лейкерс – Юта 65:62 (перерыв)
    Дата проведения
    17 апреля, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Лейкерс
    Колдуэлл-Поуп (18), Шредер (11), Драммонд (10), М-ф Моррис (5 + 7 подборов), Кузма (2) – старт; Харрелл (8), Хортон-Такер (6), Маклемор (3), Карузо (2), Мэттьюз (0).
    Юта
    Ильясова (15), Кларксон (13), Богданович (13), Инглс (8 + 8 передач), О'Нил (2) – старт; Ньянг (7), Морган (4), Брэнтли (0), Они (0), Томас (0), Форрест (0).

    Чикаго – Кливленд
    Дата проведения
    18 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Детройт
    Дата проведения
    18 апреля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Бостон – Голден Стэйт
    Дата проведения
    18 апреля, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Милуоки – Мемфис
    Дата проведения
    18 апреля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Финикс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    18 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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