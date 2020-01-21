НБА. «Лейкерс» против «Юты», «Бостон» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

В 23:30 по мск начнется встреча между фаворитами Западной конференции и «Ютой».

Набравшие ход «Селтикс» и «Уорриорз» сойдутся в .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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