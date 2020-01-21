НБА. «Лейкерс» против «Юты», «Бостон» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

В субботу, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
В 23:30 по мск начнется встреча между фаворитами Западной конференции «Лейкерс» и «Ютой».
Набравшие ход «Селтикс» и «Уорриорз» сойдутся в Бостоне.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 23.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Колдуэлл-Поуп (18), Шредер (11), Драммонд (10), М-ф Моррис (5 + 7 подборов), Кузма (2) – старт; Харрелл (8), Хортон-Такер (6), Маклемор (3), Карузо (2), Мэттьюз (0).
- Дата проведения
- 18 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 18 апреля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 18 апреля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 18 апреля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 18 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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