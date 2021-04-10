НБА. «Милуоки» – «Миннесота», «Филадельфия» примет «Бруклин» и другие матчи

В среду, 14 апреля, в рамках регулярного чемпионата пройдут 12 матчей.

В первой встрече дня на выезде сыграет с «Миннесотой». Матч начнется в 23:30 по московскому времени.

Чуть позже Эмбиида и Симмонса примет Кевина Дюрэнта. «Денвер» Николы Йокича дома встретится с Джимми Батлера.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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