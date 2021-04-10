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    НБА. «Милуоки» – «Миннесота», «Филадельфия» примет «Бруклин» и другие матчи

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    В среду, 14 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.

    В первой встрече дня «Милуоки» на выезде сыграет с «Миннесотой». Матч начнется в 23:30 по московскому времени.

    Чуть позже «Филадельфия» Эмбиида и Симмонса примет «Бруклин» Кевина Дюрэнта. «Денвер» Николы Йокича дома встретится с «Майами» Джимми Батлера.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Миннесота – Милуоки 40:50 (2 четверть)
    Дата проведения
    14 апреля, 23.30, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Окоги (11), Эдвардс (9), Макдэниэлс (5), Рубио (0), Рид (0 + 7 подборов) – старт; Эрнангомес (6), Расселл (5), Вандербилт (4), Маклафлин (0).
    Милуоки
    Миддлтон (13), Холидэй (9), Портис (6), Дивинченцо (5), Б. Лопес (5) – старт; Тиг (5), Форбс (4), Коннотон (3), Такер (0), Т. Адетокумбо (0).

    Филадельфия – Бруклин
    Дата проведения
    15 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Кливленд
    Дата проведения
    15 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Сан-Антонио
    Дата проведения
    15 апреля, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Клипперс
    Дата проведения
    15 апреля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Нью-Йорк
    Дата проведения
    15 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Орландо
    Дата проведения
    15 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Индиана
    Дата проведения
    15 апреля, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Голден Стэйт
    Дата проведения
    15 апреля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Даллас
    Дата проведения
    15 апреля, 04.30, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Вашингтон
    Дата проведения
    15 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Майами
    Дата проведения
    15 апреля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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