Эдриан Ньюи об обратной связи: «У Феттеля и Ферстаппена есть общая черта – они оба крайне чувствительны к работе шин»

Ньюи высказался о важности обратной связи в современной «Формуле-1».

Глава конструкторского бюро « » за свою весьма продолжительную карьеру успел поработать со многими весьма успешными гонщиками – например, как , , Мика Хаккинен, Себастьян Феттель и .

По словам Ньюи, обратная связь пилотов по-прежнему остается одной из важнейших областей в работе команды с болидом, несмотря на все доступные инженерам современные технологии.

«Я думаю, что если говорить обо всех гонщиках, с которыми мне довелось поработать за все эти годы, в каждом случае их обратная связь играла очень важную роль. И зачастую, пилотов отличает между собой повышенная чувствительность к различным областям работы болида.

Например, у и Макса Ферстаппена есть общая черта – они оба крайне чувствительны к работе шин.

Другие гонщики – например, Марк Уэббер, – были очень чувствительны к аэродинамическим изменениям работы болида. Кстати, Макса это тоже касается.

Что касается регулировки характеристик двигателя, некоторые пилоты острее чувствуют таких изменения, а некоторые нет. Поэтому вы должны получить мнения всех своих пилотов, и затем собрать это воедино.

В теории сейчас можно утверждать, что со всеми датчиками и сенсорами в болиде, всеми инструментами для проведения симуляции, которые нужны для получения и обработки данных с сенсоров, нужда в человеческой обратной связи отпадает.

Но это не так. Обратная связь со стороны человека жизненно необходимо – потому что именно человек контролирует машину. Болиды ведь не ездят на автопилоте», – рассказал Ньюи.

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