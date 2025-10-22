Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь Гран-при Мехико.
20-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные в Мексике.
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
24-26 октября 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 21:30 ⛅
Суббота
2-я практика: 1:00 ⛅
3-я практика: 20:30 🌤️
Воскресенье
Квалификация: 0:00 🌤️
Гонка: 23:00 🌤️
время московское
Опубликовал: Михаил Ширяев
