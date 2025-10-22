0

Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Мехико.

20-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные в Мексике.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

24-26 октября 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 21:30 ⛅

Суббота

2-я практика: 1:00 ⛅

3-я практика: 20:30 🌤️

Воскресенье

Квалификация: 0:00 🌤️

Гонка: 23:00 🌤️

время московское

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
