Три эксперта Autosport прогнозируют титул Ферстаппена, по одному – Норриса и Пиастри

Обозреватели Autosport поставили на разных гонщиков в чемпионской гонке.

Три журналиста из пяти – Филип Клеерен, Джейк Боксалл-Легг и Стюарт Кодлинг – считают, что пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен отыграет отставание в 40 очков и выиграет пятый титул подряд. Эксперты отмечают опыт нидерландца, его способность извлекать максимум, текущий уровень «Ред Булл» и подходящие для команды трассы.

Олег Карпов прогнозирует чемпионство гонщика «Макларена » Ландо Норриса , выделив форму британца, который является сильнейшим в своей команде после схода Гран-при Нидерландов .

Наконец, Оуэн Беллвуд считает фаворитом Оскара Пиастри и напоминает, что лидер сезона по-прежнему сохраняет преимущество в 14 очков.

