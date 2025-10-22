  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Три эксперта Autosport прогнозируют титул Ферстаппена, по одному – Норриса и Пиастри
2

Три эксперта Autosport прогнозируют титул Ферстаппена, по одному – Норриса и Пиастри

Обозреватели Autosport поставили на разных гонщиков в чемпионской гонке.

Три журналиста из пяти – Филип Клеерен, Джейк Боксалл-Легг и Стюарт Кодлинг – считают, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отыграет отставание в 40 очков и выиграет пятый титул подряд. Эксперты отмечают опыт нидерландца, его способность извлекать максимум, текущий уровень «Ред Булл» и подходящие для команды трассы.

Олег Карпов прогнозирует чемпионство гонщика «Макларена» Ландо Норриса, выделив форму британца, который является сильнейшим в своей команде после схода Гран-при Нидерландов.

Наконец, Оуэн Беллвуд считает фаворитом Оскара Пиастри и напоминает, что лидер сезона по-прежнему сохраняет преимущество в 14 очков.

Андреа Стелла: «Макларен» не изменит подход, пока у пилотов есть математические шансы на титул»

Оскар Пиастри: «Все еще уверен, что могу выиграть титул»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Нидерландов
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Владимир Башмаков: «Кто просил Пиастри отдать кубок, когда был отрыв 40+ очков? Норрис возвращается, но как бы не повторился 2007-й»
9сегодня, 15:15
Карун Чандок: «Оставил бы Цуноду в «Ф-1», а Линдблада на год в «Ф-2»
2сегодня, 14:42
Дэймон Хилл: «Давление на Ферстаппена меньше, чем на Пиастри и Норриса»
3сегодня, 14:03
ФИА готова разрешить гибкие антикрылья в 2026 году (It.motorsport)
2сегодня, 13:33
Владимир Башмаков: «Макларен» недооценил «Ред Булл»: больше нет преимущества по работе с шинами, широкого окна и сбалансированной машины»
18сегодня, 12:58
9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико
2сегодня, 11:24
Дэвид Крофт показал картинку с Ферстаппеном-тираннозавром: «Норрис и Пиастри пытаются спастись на джипе, и, похоже, у «Макларена» не получается ускориться»
6сегодня, 10:50Фото
Владимир Башмаков: «Пиастри помог «Макларену» развалить Гран-при США аварией в спринте – были слишком консервативные настройки»
7сегодня, 10:10
Фернандо Алонсо: «Если все решится в последней гонке, Ферстаппен станет главным претендентом на титул»
3сегодня, 09:44
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15