Три эксперта Autosport прогнозируют титул Ферстаппена, по одному – Норриса и Пиастри
Обозреватели Autosport поставили на разных гонщиков в чемпионской гонке.
Три журналиста из пяти – Филип Клеерен, Джейк Боксалл-Легг и Стюарт Кодлинг – считают, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отыграет отставание в 40 очков и выиграет пятый титул подряд. Эксперты отмечают опыт нидерландца, его способность извлекать максимум, текущий уровень «Ред Булл» и подходящие для команды трассы.
Олег Карпов прогнозирует чемпионство гонщика «Макларена» Ландо Норриса, выделив форму британца, который является сильнейшим в своей команде после схода Гран-при Нидерландов.
Наконец, Оуэн Беллвуд считает фаворитом Оскара Пиастри и напоминает, что лидер сезона по-прежнему сохраняет преимущество в 14 очков.
Андреа Стелла: «Макларен» не изменит подход, пока у пилотов есть математические шансы на титул»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости