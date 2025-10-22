Владимир Башмаков: «Кто просил Пиастри отдать кубок, когда был отрыв 40+ очков? Норрис возвращается, но как бы не повторился 2007-й»

Башмаков отреагировал на то, что Норрис и Ферстаппен догоняют Пиастри.

Комментатор Владимир Башмаков высказался о том, как пилот «Макларена» Оскар Пиастри за несколько гонок утратил статус явного фаворита чемпионата.

После Гран-при США Ландо Норрис отстает от напарника на 14 баллов, гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен – на 40.

«Помните, кто там просил Пиастри отдать кубок после Зандворта [и схода Норриса], когда было 40+ [очков отрыва]? Я говорю: «Рано, впереди городские гонки, может быть все что угодно». И действительно, в этом случае на опыте я оказался прав. И Норрис возвращается в чемпионскую битву, поэтому лично для него это позитивные ноты.

Для «Макларена » все еще хуже, потому что [осталось] пять Гран-при, но теперь их пилоты еще плотнее. И как бы здесь не было истории 2007-го, когда они окончательно заборются, и бенефициаром всей этой истории станет Ферстаппен», – порассуждал Владимир.

