Владимир Башмаков: «Кто просил Пиастри отдать кубок, когда был отрыв 40+ очков? Норрис возвращается, но как бы не повторился 2007-й»
Комментатор Владимир Башмаков высказался о том, как пилот «Макларена» Оскар Пиастри за несколько гонок утратил статус явного фаворита чемпионата.
После Гран-при США Ландо Норрис отстает от напарника на 14 баллов, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен – на 40.
«Помните, кто там просил Пиастри отдать кубок после Зандворта [и схода Норриса], когда было 40+ [очков отрыва]? Я говорю: «Рано, впереди городские гонки, может быть все что угодно». И действительно, в этом случае на опыте я оказался прав. И Норрис возвращается в чемпионскую битву, поэтому лично для него это позитивные ноты.
Для «Макларена» все еще хуже, потому что [осталось] пять Гран-при, но теперь их пилоты еще плотнее. И как бы здесь не было истории 2007-го, когда они окончательно заборются, и бенефициаром всей этой истории станет Ферстаппен», – порассуждал Владимир.
