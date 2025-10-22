Колапинто заявил, что командные приказы «необходимо выполнять несмотря ни на что». Франко ослушался «Альпин» в США, обогнав Гасли
Колапинто поменял мнение об инструкциях с мостика.
Пилот «Альпин» Франко Колапинто высказался о ситуации, которая случилась на Гран-при США.
Аргентинцу приказали сохранить позицию, однако он обогнал напарника Пьера Гасли. После гонки Франко отметил, что поступил правильно.
«Мы обсудили ситуацию, которая случилась в воскресенье, внутри коллектива, и очевидно, что командные инструкции необходимо выполнять несмотря ни на что. Мы все вместе работаем на достижение одной цели – прибавлять с каждой сессией и каждым уик-эндом», – заявил гонщик перед Гран-при Мехико.
Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»
Франко Колапинто об игнорировании приказа: «Лучшее решение с учетом ситуации. Обгон Гасли стал попыткой защититься от Бортолето»
