  • Карун Чандок о попытке сорвать метку Норриса: «Что дальше – «Ред Булл» отключит гайковерты, пока «Макларен» не видит?»
2

Карун Чандок о попытке сорвать метку Норриса: «Что дальше – «Ред Булл» отключит гайковерты, пока «Макларен» не видит?»

Чандока удивила странная попытка «Ред Булл» помешать Норрису.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок отреагировал на «тейпгейт» – попытку механика «Ред Булл» сорвать стартовую метку пилота «Макларена» Ландо Норриса перед Гран-при США.

«Ну, это классика – типичный Дик Дастардли (злодей мультсериала Wacky Races – Спортс’’), правда? Что дальше – отключить гайковерты, пока команда не видит?

Но это не новый прием: я разговаривал с кое-какими людьми утром, и мне сообщили, что игра продолжается весь год. «Ред Булл» обнаружил, что «Макларен» применяет такой подход, и начал снимать метки. Затем «Макларен» нашел более прочную и клейкую ленту. Это просто слухи и предположения от некоторых людей», – заявил Чандок.

Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
