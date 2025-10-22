Тед Кравиц об аварии Пиастри и Норриса: «Макларену» пришлось поднять болид, немного пожертвовав скоростью перед гонкой»

Кравиц выделил влияние аварии «Макларенов» на настройку машины.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц рассказал, как столкновение между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом в спринте на Гран-при США оставило «Макларен» без необходимых данных.

«В спринте ситуация для «Макларена» ухудшилась, поскольку Оскара, который неверно оценил ситуацию в маневре с Нико Хюлькенбергом, вынесло в Ландо Норриса .

Ни один из гонщиков «Макларена» не проехал спринт, поэтому команда не знала, как настроить дорожный просвет. Там не понимали, какое положение будет идеальным – чтобы быть как можно ближе к земле и максимизировать прижимную силу, но при этом не рисковать тем, что планка под днищем сточится.

Пришлось действовать консервативно. «Макларену» пришлось слегка поднять болид и оставить запас, немного пожертвовав скоростью.

А «Ред Булл»? Макс [Ферстаппен] выиграл спринт. Команда точно знала, как настроить болид, чтобы ехать как можно ближе к асфальту, воспользоваться прижимной силой и не изнашивать планку. «Ред Булл » все сделал идеально. «Феррари » тоже, как и «Мерседес ». Но «Макларен» оставил запас», – подчеркнул журналист.

Владимир Башмаков: «Пиастри помог «Макларену» развалить Гран-при США аварией в спринте – были слишком консервативные настройки»

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход