Дэймон Хилл: «Давление на Ферстаппена меньше, чем на Пиастри и Норриса»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл убежден, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен испытывает меньше давления, чем гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис.
«Он расслаблен. Терять ему нечего. Но не обманывайтесь: он хочет завоевать еще один титул, который станет пятым. Это гонка за рекордом, однако давление на него меньше, чем на других двух», – отметил британец.
Дэймон ответил на вопрос, на чье чемпионство бы поставил:
«А какие коэффициенты? На Макса, не так ли, ведь там безумные коэффициенты.
Если вопрос в том, кто победит – не знаю. Просто скажу, что главная угроза – Макс».
Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса
Андреа Стелла: «Макларен» не изменит подход, пока у пилотов есть математические шансы на титул»