Карун Чандок: «Оставил бы Цуноду в «Ф-1», а Линдблада на год в «Ф-2»

Чандок предложил «Ред Булл» продлить Цуноду в «Ф-1».

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок надеется, что пилот «Ред Булл» Юки Цунода продолжит выступать в чемпионате, а юниор Арвид Линдблад получит еще один сезон в «Формуле-2».

«Я считаю, что Линдблад очень и очень хорош. Он невероятно таланлив, но [«Ред Булл»] не должен повторять одну и ту же ошибку и спешить с продвижением гонщиков. Я бы оставил его в «Ф-2», но сделал бы то же, что «Мерседес » с Антонелли – подготовил бы для него огромную тестовую программу со старыми болидами. Новые машины «Ф-1» станут совершенно другими, но неважно, пусть у него будет большой накат.

Не будем забывать, что «Ред Булл» впервые будет мотористом, и, на мой взгляд, [необходимо] наличие четырех пилотов с опытом выступлений в «Формуле-1», так что я бы сохранил Юки.

Я бы оставил Юки и Лиама [Лоусона] в «Рейсинг Буллз», Изака [Аджара] и Макса [Ферстаппена в «Ред Булл»]. Четыре опытных гонщика, ведь это очень важный год, ключевой сезон для «Ред Булл».

А затем можно пригласить Линдблада в 2027-м», – поделился мыслями эксперт.

