Дэвид Крофт: «Есть признаки, что Хэмилтон начинает терять терпение, его не слышат в «Феррари»

Крофт предположил недовольство Хэмилтона «Феррари».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт оценил стремление Льюиса Хэмилтона исправить ситуацию в «Феррари» в свете невзрачных результатов Скудерии.

«Этого недостаточно для Льюиса Хэмилтона. Думаю, есть признаки, что Льюис начинает терять терпение: он старается помочь команде прибавить, изменить какие-то процессы ради прогресса, но его не слышат.

На мой взгляд, это может перерасти в полноценную историю. Льюис отчаянно стремится вернуть «Феррари» былую славу, однако в данный момент чувствует, что его к нему не прислушиваются – ни руководство, ни люди еще выше», – высказался британец.

Льюис Хэмилтон: «Феррари» улучшила подход к квалификации. Горжусь командой за открытость к переменам»

«Феррари» добилась прогресса на Гран-при США за счет агрессивных настроек (it.motorsport.com)