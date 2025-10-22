Дэвид Крофт: «Есть признаки, что Хэмилтон начинает терять терпение, его не слышат в «Феррари»
Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт оценил стремление Льюиса Хэмилтона исправить ситуацию в «Феррари» в свете невзрачных результатов Скудерии.
«Этого недостаточно для Льюиса Хэмилтона. Думаю, есть признаки, что Льюис начинает терять терпение: он старается помочь команде прибавить, изменить какие-то процессы ради прогресса, но его не слышат.
На мой взгляд, это может перерасти в полноценную историю. Льюис отчаянно стремится вернуть «Феррари» былую славу, однако в данный момент чувствует, что его к нему не прислушиваются – ни руководство, ни люди еще выше», – высказался британец.
