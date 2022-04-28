Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса

Петухов – о наших проблемах.

На прошлой неделе Министерство спорта России вышло из сумрака. По информации «Спорт-Экспресса», в ведомстве готовят приказ о том, чтобы уменьшить число разрешенных в КХЛ легионеров – с пяти до трех.

Большой вопрос теперь – смотрят ли в Минспорта хоккей: кем надо быть, чтобы, глядя вот на этот розыгрыш Кубка Гагарина, решить, что главная проблема КХЛ в излишнем количестве легионеров?

С другой стороны, началось какое-то обсуждение. Алексей Жамнов сказал, что пять – это норма. Вячеслав Быков посчитал, что, действительно, уменьшение до трех – это перспективная мера. Дэн Мильштейн заметил, что в целом нужна какая-то реформа, чтобы Россия перестала готовить сборную Финляндии к большим турнирам, где та будет обыгрывать сборную России.

Несмотря на очевидную декоративность этого обсуждения, министр спорта вроде бы среагировал на него репликой:

«В самое ближайшее время мы проведем консультации с представителями КХЛ, федерации, экспертным сообществом и после этого примем решение. Выслушаем мнения экспертов, кто это предлагал, все аргументы за и против».

Я не понял, это у нас что ли в хоккее началась демократия? По вопросу лимита будет всенародное честное голосование с элементами электронного? Аргументы «За»? Ха-ха.

Это предложение Минспорта открывает целую территорию смыслов – и конкретное число легионеров, которое примут в результате всенародного голосования, уже не так важно.

О том, что важно, я расскажу ниже, а пока подписывайтесь на мой канал - там я регулярно пишу что-то важное про наш и не наш хоккей.

Сокращение лимита – это политическое, бессмысленное и просто глупое решение

Тут пойдем по пунктам и начнем сразу с глупости.

1. Минспорта предлагает сократить число легионеров в момент, когда их и так мало.

Почему я и сказал, что, похоже, там не смотрят хоккей – половина команд доигрывала плей-офф без легионеров, среди которых были очень важные для них игроки. Не факт, что с началом следующего сезона все они вернутся. И мы видели, как команды пострадали от этого отъезда – «Салават» остался без нападения, «Авангард» почти без защиты, ну и так далее.

Ну это русская классика: пошел дождь? Самое время пустить поливальные машины по улицам города.

2. Это не помешает СКА держать пять легионеров, зато помешает «Северстали» собрать более боевую команду.

Вы, наверное, и так поняли, но я все-таки расшифрую. Дело в том, что лимит в 5 легионеров существовал только для обычных команд лиги – ну то есть для всех, кроме СКА и ЦСКА. СКА и ЦСКА вообще легко подписывали контракты с 6-7 легионерами и просто включали их в программу ротации: 5 играют, 1-2 сидят. Соответственно, число 3 их в этом смысле тоже не остановит: в СКА будут те же пять легионеров, просто ротация будет устроена чуть по-другому.

Лимит в три легионера помешает средним командам где-то допилить первую тройку нападения, усилить первую пару защиты, найти кубкового вратаря – и так далее.

3. Это решение не про хоккей, а про политику

Вы сами видите: хоккея в этом обсуждении никакого нет. С точки зрения следующего сезона вопрос сокращения лимита – просто пустой звук. Этого вопроса не существует. Легионеры не факт, что будут соглашаться приезжать в любом случае.

Тогда что это? Разумеется, это политика. Это попытка Минспорта встроиться в общероссийский тренд на обрывание связей с цивилизованным миром: не хотите у нас играть? Да мы сами вас не пустим (об этом я говорил в видео, вот тут его можно глянуть).

Сам вопрос лимита возник, потому что ФХР не делает свою работу

Мы сейчас готовим к запуску хоккейный подкаст, и на одной из тестовых записей Артем Батрак рассказал историю, как в России – не в КХЛ, правда – проводят обмены игроков. Хоккеисту звонит тренер команды, в которую его недавно обменяли, и спрашивает: а ты как вообще, на какой позиции играешь? В большинстве выходишь? А в меньшинстве?

Понятно, что это карикатура, байка и анекдот, понятно, что в КХЛ с игроками работают более внимательно, но мы же с вами видим: аналитика и работа на развитие в этом смысле сбоит даже в топ-клубах лиги. Возьмем ЦСКА – там в разное время отказались от целой банды своих воспитанников: Кучеров, Гусев, Голдобин, Толчинский. В СКА обещали вывести Морозова и Марченко на уровень сборной – в результате один доигрывал сезон в Сочи, другой просто сидел в фарме, и оба в следующем сезоне будут за океаном.

Есть команды, где с этим получше («Магнитка», «Авангард»), но вполне очевидно, что это несистемная история. Подход СКА в этом смысле показателен – там просто собирают лучших юниоров страны из разных школ. При всем уважении к тщательности этого подхода – он же просто иллюстрирует методическое бессилие питерской школы. Разве нет?

Давайте посмотрим на ситуацию чуть более комплексно. Зачем нужен лимит? Чтобы больше игроков с российским паспортом играли в КХЛ. Это такой старый технический, хирургический метод: запрещаем легионерам играть в наших клубах и даем пуш нашим игрокам.

Но постойте, мы тут про спорт или про гражданство? Какой менеджер и какой тренер в здравом уме выберут иностранца вместо нашего игрока, а тем более игрока своей школы – если этот наш игрок будет лучше? Это же идиотизм со всех возможных точек зрения – отказываться от нашего таланта в пользу менее качественного легионера.

И раз вы боитесь, что легионеров станет больше – значит, вы уверены, что наши игроки хуже. Значит, у вас есть об этом информация. Так значит и решать надо вопрос качества наших игроков. Надо разрабатывать методики, надо устраивать семинары, нужно делиться опытом, нужно проводить какие-то бесконечные хоккейные туры: пусть ярославцы рассказывают всей стране, как добиться того, чтобы три твои пятерки были составлены из воспитанников.

Короче, нужно вести постоянную, громоздкую работу по прокачке хоккея в стране. Нужно объединять, разговаривать, объяснять и учиться. Нужно подсматривать у шведов, у финнов, преобразовывать их опыт в наше знание и становиться лучше. Нужно не катками хвастаться, а инновациями в области развития игроков. Понимания их слабых и сильных сторон, понимания, как можно помочь каждому конкретному хоккеисту стать лучше.

Вместо всего этого ФХР и Минспорта просто включают хирургию, которая позволяет сидеть на заднице, извините, и ничего не делать, просто писать какие-то бумажки. Пять легионеров! Нет, три! Да вообще давайте без них!

Да давайте вообще без них, не вопрос. Но тогда же станет очевидно: вы просто не способны развивать наших. Что уровень подготовки наших хоккеистов в среднем ниже финского, шведского и какого угодно. Что ваши слова про красную машину – пустой звук.

Давайте уже поработаем, может быть, нет? Может быть, займемся настоящим делом, а не имитацией?

Сам вопрос лимита противоречит идее хоккея как соревнования. Мы должны не закрываться от иностранцев, а развивать своих игроков – и тогда они естественным путем займут те места, которых достойны.

Обсуждая лимит, мы делаем наш хоккей еще беднее.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Алексей Даничев, Алексей Филиппов; ska.ru; hclokomotiv.ru/Ярослав и Юлия Нееловы