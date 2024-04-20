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Овечкин, банда из «Каролины» или Бобровский? Кто из русских возьмет Кубок Стэнли-2024

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33 игрока, 13 команд.

В ночь на воскресенье стартует Кубок Стэнли-2024. За ним по традиции выдвигаются не только 16 клубов НХЛ, но и большая группа игроков из России. Может быть, мы не будем болеть за каждого всю дистанцию, но если победа случится, то порадуемся наверняка.

В этом году за кубок побьются примерно три десятка наших игроков (округляю, потому что есть травмированные и слишком молодые) из 13 команд. Шансы на то, что русский игрок снова поднимет трофей над головой – очень велики.

Вот за кого будем переживать ближайшие 2,5 месяца.

Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов / «Флорида»

Роль: есть ощущение, что для этой «Флориды» Бобровский может сделать чемпионскую разницу. У пойманных сверх нормы 2-3-4 бросков на поздней стадии плей-офф всегда очень высокая цена, а мы же знаем, что Сергей может.

У Тарасенко – мигающе-плавающая позиция в составе: он, конечно, нужен в первом звене с Барковым и Райнхартом, но эта тройка кликает не всегда. А перевод Владимира в третье слегка обрушает гармонию состава «Флориды».

Судя по всему, серию против «Тампы» он начнет в первом звене – и если выдаст топовый хоккей, то шансы команды вырастут.

Дима Куликов немного напугал всех нас, его фанатов, крайне низкой эффективностью связки с Экман-Ларссоном, но в целом закрепился в нижних парах и меньшинстве «Пантерс».

Шансы: путь к финалу для любой восточной команды выглядит каким-то неописуемым адом, но сочетание таланта, характера и скорости, которыми сейчас обладают «пантеры», выделяют их в этом ряду. Пройти бы «Тампу».

Илья Любушкин, Илья Самсонов / «Торонто»

Роль: в «Торонто» – сеанс массового гадания на, извините, кофейной гуще. Самсонов после возвращения, конечно, не так плох и имел хорошие моменты, но пройденная им дистанция не придает никакой уверенности. Он, видимо, начнет первый матч в роли первого вратаря, но это будет даже не промежуточное решение – играть ему все равно предстоит под прожекторами внимания: и тренерского, и, так сказать, общественного.

Как пела группа «Smash», о, боже, дай Илье сил за всеми шайбами успеть и под давлением не сгореть.

У Любушкина в этом смысле все спокойнее – он займет позицию справа от Моргана Райлли или Ти Джея Броди и сделает свое умеренно выдающееся дело.

Шансы: ух. У Мэттьюса, конечно, почти 70 голов – но что это дает? Что это значит? В незвездной части состав «ТМЛ» по-прежнему собран кое-как, и перед плей-офф на него смотрят как на ящик Пандоры. Что он выкинет? Пройдет ли он «Бостон» или будет раздавлен линией центров Койл-Заха?

Никто не знает.

Артемий Панарин, Игорь Шестеркин / «Рейнджерс»

Роль: Панарин и Шестеркин напоминают мне такую веселую бригаду грузчиков, которые где-то с матерком, но в основном на подколах тащат вверх сложную техническую конструкцию, буквально подхватив с разных концов – один делает атаку и созидание, другой подтаскивает в воротах.

Конструкция удобная, у нее есть колеса – и тащить даже как-то приятно, но без русского дуо это все, скорее, покатилось бы вниз.

Для успеха в плей-офф тащить должны оба, и шикарная защита «Рейнджерс» не снимает с Шестеркина необходимости быть великолепным.

Шансы: «Рейнджерс» находятся в режиме «сейчас или никогда» (в хорошем смысле этого понятия), и победа более чем возможна.

Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Петр Кочетков / «Каролина»

Роль: немного странно – самая большая русская группа в плей-офф, при этом все будто бы на ролях второго плана.

Великолепный Кочетков включится в случае, если Андерсен так и не вернется на позицию точно первого. От Свечникова мы все ждем разрыва, но на фоне Ахо сейчас он немного теряется. Кроме Орлова на синей линии «Харрикейнс» столько скилла, что его опыт и мастерство не бросаются в глаза (при этом глубину Дима цементирует как надо). Кузнецов привлекал внимание на первых порах, но его нормальный хоккей быстро перестал вдохновлять, и переход Генцела видится намного более важным.

Ощущение вот такое: более-менее понятно, чего «Каролина» ждет и получит от Свечникова, Орлова и Кочеткова. А вот перфоманс Кузнецова – источник турбулентности: он может как приподнять этот состав, так и чуть притопить.

Шансы: «Каролина» – легитимный контендер, вопрос ее победы в Кубке Стэнли – это вопрос времени, но будет ли она в этом году – зависит от переменных и состояния других топов.

Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев / «Тампа»

Роль: про Василевского сейчас говорят меньше – и, кажется, он играет без особенного блеска, но на самом деле, это скорее следствие перемен в обороне «Лайтнинг». Она стала заметно слабее, она пускает больше бросков с более выгодных позиций – и залетает больше.

Залетает больше, но важные сэйвы – на месте.

А Кучеров – это Кучеров. Детям я буду рассказывать об этом так: как-то раз Нэтан Маккиннон, титан канадского хоккея, набрал сумасшедшую форму и выдал невероятный сезон!

И Кучеров обошел его на 4 очка.

Атака «Тампы» сегодня – это Кучеров. Что тут еще добавить?

Шансы: уф. Был бы в первом раунде «Бостон» – оптимизма было бы больше. В любом случае «Тампа» все еще в рамках чемпионского окна, и, заходя в плей-офф, она думает только о кубке.

Евгений Дадонов / «Даллас»

Роль: в ночь на 18 апреля Женя провел первый матч после травмы, он не играл с начала февраля, и не очень понятно, насколько он поможет «Далласу».

Но вообще его опыт и спокойствие в миддл-6 «Старс» очень нужны.

Шансы: «Даллас» кажется мне перегретой ожиданиями командой, чьи шансы на выход в финал ниже, чем шансы «Колорадо». Но и на Западе плотность не такая, и сами «Старс» на определенном пике. Почему бы и нет?

Владислав Наместников, Никита Чибриков / «Виннипег»

Роль: Влад – шестой бомбардир команды, в которой ни один игрок не прошел регулярку с графиком хотя бы «очко за матч», у всех меньше. Надежный игрок группы поддержки, полезный в центре, способный сыграть с краю. Ни больше, ни меньше.

Никиту подключили на один матч, когда лидерам дали отдохнуть – вряд ли он появится в плей-офф. На который у «Джетс» вообще-то большие планы.

Шансы: они есть и кому-то даже кажутся неплохими. За «Виннипег» играет лучший вратарь сезона, «Виннипег» системно хорош, но потенциал этого состава не выглядит безграничным.

Валерий Ничушкин, Яков Тренин, Александр Георгиев / «Колорадо»

Роль: два надежных больших русских цементируют состав «Эвс». Один – в топ-6, другой – в боттом-6. Особой результативности от них не ждут, но особая результативность от них и не нужна; а качественно проделанная работа – будет.

Шансы: «Колорадо» собрал очень приличную банду, которая должна компенсировать в том числе отсутствие Ландескуга, но без шведа это все-таки не такой монолит.

Илья Михеев, Василий Подколзин, Никита Задоров / «Ванкувер»

Вклад: Михеев надежно держится в топ-6, выходя или с Петтерссоном, или с Миллером (двумя первыми центрами «Кэнакс»). Он обошелся без травм, но по результативности лишь девятый в команде. То есть в этой конфигурации Илья – игрок поддержки, который дает скорость и напряжение, например, в форчеке.

Задоров – стабильный защитник из боттом-4. К сожалению, какого-то блеска или интриги вокруг его фамилии нет уже давно.

Подколзин провел 19 матчей в основе и продлился на два года, но, кажется, в этом плей-офф мы его не увидим.

Шансы: перед стартом плей-офф «Ванкувер», скорее, команда-загадка. Куча гипотез, которые надо проверить на дистанции в серию против соперника уровня плей-офф.

Владислав Гавриков / «Лос-Анджелес»

Роль: Влад – основной защитник команды уровня плей-офф. Его главное достижение и достоинство – куча пользы на своей половине и в своей зоне, но и исполнить что-то красивое в чужой для него не проблема.

Шансы: «Кингс» – одна из широкой группы команд, чьи амбиции перед стартом плей-офф не стоит моделировать дальше одной серии. В первом раунде у «Лос-Анджелеса» – «Ойлерс». Не факт.

Иван Барбашев, Павел Дорофеев / «Вегас»

Роль: в последнем матче регулярки Дорофеев и Барбашев играли в одном звене, где их центром был Томаш Гертл. Свой микроматч они проиграли 0:1, «Вегас» проиграл «Анахайму» 1:4, так что я не знаю, был ли это тест плей-офф-конфигурации или просто эксперимент. Посмотрим.

Как бы то ни было, статус Барбашева и прогресс Дорофеева говорят о том, что мы имеем дело с двумя бойцами широкого спектра применения. Куда их ни поставь – будет надежно.

Шансы: у «Вегаса» есть проблемы, и их попытались решить массовой закупкой (условно говоря) на дедлайне. Теперь многое зависит от того, насколько прочно этот пазл склеят идеи Кэссиди. В прошлом году склеился чемпион.

Илья Сорокин, Семен Варламов, Александр Романов, Руслан Исхаков / «Айлендерс»

Роль: Сорокин и Варламов образуют сильнейшую вратарскую бригаду в лиге – и в плей-офф совершенно точно. Оба не то чтобы блещут, но к каждому никаких претензий.

И эта бригада – серьезный козырь «Айлендерс» в Кубке Стэнли. Есть мнение, что «Рейнджерс» очень повезло с тем, что в первом раунде получили не «Айлс»: с проблемами «рейнджеров» в создании моментов при 5-на-5 и Сорокин, и Варламов выглядели бы реальной угрозой.

Романов закрепился в топ-4 и вроде бы выходит на роль третьего защитника системы, Исхакова подключили на один матч в самой концовке.

Шансы: глобально шансов на победу не просматривается, но испортить настроение болельщикам какого-нибудь контендера «Айлс» могут еще как.

Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Александр Алексеев / «Вашингтон»

Роль: Овечкин – ветеран, живой символ, носитель традиций, но при этом и лучший бомбардир. Важно было, чтобы вокруг него сложилась новая команда с живой мотивацией – кажется, это случилось, и Саша, подпитываясь этой энергией, выдал еще один сезон на 30+ голов.

Еще три от него ждут в первом раунде.

Мирошниченко стал мелькающим игроком основы. Я сейчас не очень понимаю, сколько времени ему дадут в плей-офф, но, думаю, это время у Ивана будет. 

Алексеев после обмена Эдмундсона скорее входит в стартовую шестерку «Вашингтона», и похоже, что сыграет в этой шестерке в плей-офф.

Шансы: речь даже не о том, чтобы проходить раунды, а о том, чтобы:

1. Держаться в каждой игре, добираться до концовок матчей с отставанием, которое можно отыграть финальным навалом – или после случайного отскока. 2. Получать максимум удовольствия от каждой секунды хоккея.

Наверное, даже в обратном порядке.

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Фото: East News/BRUCE BENNETT/Getty AFP/East News, MIKE CARLSON/Getty AFP/East News, MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP/East News, ETHAN MILLER/Getty AFP/East News; AP Photo/Michael Dwyer

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