Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»

Перемен. Мы ждем перемен.

В 2020-м «Спартак» Олега Знарка схлестнулся в плей-офф с московским «Динамо», и самый яркий эпизод серии выглядел вот так: увидев два гола в ворота своей команды, тренер взял тайм-аут, спустился со скамейки к бортику, собрал вокруг себя хоккеистов и провел с ними небольшой разговор.

После разговора команда вышла будто бы одухотворенной – победу в том матче она, по-моему, не вернула, но победила в следующем. Заряд был очевиден.

Это один из фирменных приемов именно Олега Знарка – игроков вокруг себя собрать может и кто-нибудь из нынешнего штаба СКА, но эффективность этого сбора будет под большим вопросом. Вряд ли вообще кто-то из действующих тренеров КХЛ способен быть в жанре короткого внушения игрокам таким же эффективным, как трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

Спустя годы я очень сомневаюсь, что по ходу того разговора тренер каким-то образом унижал игроков – ну, что мы и представляем себе в первую очередь в такой ситуации. О Знарке рассказывают как о тренере, у которого исключительно хорошая коммуникация с игроками – матом и унижениями такую репутацию себе, конечно, не заработаешь. Собственно, первая фотография тренера в Казани, с клубной базы, как раз об отношениях с игроками – на ней Знарок широко улыбается хоккеистам, с которыми, безусловно, давно знаком.

В этом смысле возвращение Знарка в КХЛ – это классный импульс новому сезону, раскладу сил на Востоке и вообще в лиге, новый интересный сюжет с неисчерпаемым количеством поворотов (хочется увидеть матч «Ак Барс» – СКА, правда же?).

Но у вопроса есть и другая сторона. Первый сезон Знарка в «Спартаке» выдался интересным, но второй эту волну не поддержал: москвичи не сделали шаг вперед, не очень здорово смотрелись в регулярке и ничего не смогли сделать в первом раунде против ЦСКА. Те же ходы, та же энергетика – и они будто бы себя уже исчерпали.

Вот что будет в «Ак Барсе»? Понятно, что это все равно шаг вперед в смысле возможностей, и понятно, что в формате топ-клуба у Олега Знарка больше ресурсов, чтобы соревноваться с тем же ЦСКА, но что это будет по содержанию? Та же простая рабочая команда с характером? Да мы уже видели что-то подобное в исполнении Дмитрия Квартальнова. Мы видели «Спартак» и «Динамо» Олега Знарка.

Мы видели, какой эффект произвела его работа в том же «Динамо»: после двух подряд кубков москвичей почти вся лига заиграла в тотальное движение, и уже через пару лет этот подход не был свежим, так играли все.

Хочется, чтобы на этой базе выросло что-то новое – вот примерно как в СКА-2016/18, когда кроме характера и работы у команды были превосходные атакующие механизмы; но то был, возможно, сильнейший состав в истории лиги. СКА-2017 – это суперзвездный состав по меркам КХЛ. У «Ак Барса»-2022 такого точно не будет. Там точно не будет троек, которые работают как бы сами – как было со звеном Шипачева в Санкт-Петербурге.

При этом исходные данные все равно интересные. Необычные форварды Сафонов, Галимов и Воронков. Ветеранская группа. Николай Коваленко. Дмитрий Кагарлицкий. Работать есть с кем, и реально многое зависит от тренера: этот «Ак Барс» может быть очень разным, в зависимости от идей, которые пойдут со скамейки.

Хочется увидеть что-то новое – в том числе, потому что есть ощущение: старые приемы Знарка даже в КХЛ себя исчерпали.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Владимир Федоренко