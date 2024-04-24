Кузнецов непредсказуем как «Джокер» Хоакина Феникса. Или спасет «Каролину», или похоронит

Художник попал на завод.

«Каролина» выменяла Кузнецова на дедлайне, чтобы без особенных рисков разнообразить нападение. Старт плей-офф показал, что некоторые риски все-таки существуют.

Второй матч «Каролины» с «Айлендерс» стал историей преодоления: получив 0:3 и проигрывая 2:3 за 2,5 минуты до конца, «Харрикейнс» не просто спаслись, а победили.

Четыре гола неприятной, жесткой защитной системе – что это еще, если не преодоление?

В процессе преодоления имели место чудеса и геройские подвиги, но началось оно со странного эпизода в середине второго периода. Звено Кузнецова вышло на лед и заработало на себе фол. В таких случаях в хоккее вратарь бежит на лавку, чтобы выпустить шестого полевого и дать команде время поиграть 6-на-5.

Оставшись в шестерке, Евгений взял шайбу, покружил с ней и между делом покуражился над Маклином, который к тому моменту потерял клюшку.

Команда к тому времени надежно летела 0:3, план включал в себя быстрый гол и точно не включал вот такие финты. В общем, могу представить, какими глазами на эти финты смотрел Род Бринд’Амор.

Думаю, примерно вот такими.

Не могу сказать, что этот эпизод идеально описывает игру Кузнецова за «Каролину» прямо сейчас, но в ней много похожего. Того, что не совсем укладывается в голове.

За два матча плей-офф Кузнецов появился в первой спецбригаде «Каролины» один раз – и забил первым броском.

В первом матче «Каролина» вообще победила благодаря двум броскам Кузнецова: один зашел напрямую, второй – через подставление.

При этом сам Кузнецов тогда сыграл а) плохо, б) мало.

«Ох, здесь нельзя так играть. Ты зашел в зону, за тебя играют лучшие скейтеры (парни с хорошим катанием) лиги, а ты сдаешь назад вот так? Просто быстрее иди вперед к воротам!».

Так комментатор первого матча отреагировал на эпизод, в котором Кузнецов притормозил атаку, сделал вираж и потерял шайбу.

И, надо отметить, это достаточно справедливая оценка. И эпизода, и хоккея Кузнецова в целом. Евгений играет слишком академично (напрашивается слово «медленно»), делает много лишнего, слишком часто теряет шайбу и принимает неидеальные решения.

Вот пример из второго матча: Кузнецов безнадежно бросает по воротам в момент, когда Генцел открыт для паса – и линию паса неплохо видно даже по телекартинке.

При этом у его такой игры есть обратная сторона: четыре первых периода плей-офф из прошедших шести он был игроком, организовавшим ВСЕ голы «Харрикейнс» не в пустые ворота соперника.

Перед тренером «Каролины» – два стула.

● В смысле содержания команда проигрывает почти все смены Кузнецова.

● При этом он действительно мыслит небанально, как в этой команде больше никто не умеет. Он только что показал, как работает его магия – два, казалось бы, шальных броска принесли команде победу. Не в прошлом году, не в 2018-м, а позавчера.

Что делать? Как с этим быть? Можно взять помощь друга?

У меня ощущение, что, глядя на игру Кузнецова, Бринд’Амор задается вопросом, как такой игрок оказался в его команде, и обещает больше такого не допускать.

Формальное решение сейчас, на старте плей-офф, выглядит так: минимум времени. Колдуй, твори, но 10-12 минут.

В целом – объяснимо и даже логично: на волшебство много времени не нужно. Чтобы забить первый гол на турнире, очень важный для него самого и тем более для команды, Кузе хватило одного броска.

С другой стороны, провалить игру – особенно на поздних стадиях плей-офф – тоже можно достаточно быстро. Провал в средней зоне. Лишний финт в чужой с потерей в конце. Слишком вальяжный пас в самый нужный момент.

Чтобы дать шанс зверю, типа условных «Флориды» или «Рейнджерс», не нужна какая-то очевидная ошибка – можно подарить им неуверенную смену, за счет которой они поменяют игру.

Таким образом, проблема не решена. Ящик Пандоры открыт. Рвануть может в обе стороны.

Кузнецов-2024 в составе «Каролины» – бомба не просто замедленного действия, но и невыясненного местоположения.

Для Бринд’Амора Женя – натуральный Джокер, в духе того, что на экране воплощает Хоакин Феникс. Использовать нужно умеренно и филигранно: чувствовать, когда он нужен на площадке, когда его непредсказуемость сработает за команду, а когда лучше придержать. Когда первая спецбригада нуждается в нем, а когда – точно нет.

Вряд ли где-то еще центрфорвард четвертого звена с игровым временем в 10 с небольшим минут требует столько внимания.

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

Фото: AP Photo /Karl B DeBlaker