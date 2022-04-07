Нам нужна новая КХЛ: 8 топ-клубов в суперлигу, остальные – в премьер. Только так мы получим турнир равных возможностей

Петухов предлагает новый проект КХЛ.

Есть полное ощущение, что весной-2022 КХЛ (не она одна, впрочем) подошла к какому-то важному рубежу. Лигу затащило в водоворот событий, из которого невозможно вернуться прежней.

Вы, конечно же, в курсе, что это за события:

1. Из КХЛ вышли иностранные клубы – те, что не из стран бывшего СНГ, те, что создавали видимость масштаба. С идеей о расширении на Запад (которая всегда была как ориентация Мити Фомина, под небольшим вопросом) покончено. КХЛ больше не может позиционировать себя как над-лига. Это чемпионат России с участием двух команд из сопряженных стран, и не более того.

2. Из КХЛ уезжают легионеры – и не факт, что вернутся. И не факт, что приедут новые. Уровень соревнования упал вот прямо за пару первых недель марта и, возможно, будет падать дальше.

3. Россия осталась вне соревнований ИИХФ (ЧМ, МЧМ и, о ужас, Евротур) и теперь в паузах для подготовки к ним нет никакого смысла, даже если календарь всемирной федерации у нас заменят каким-то суррогатом с подключением Казахстана и Беларуси.

4. На днях совет директоров КХЛ утвердил список участников сезона-2022/23 – в нем всего 22 команды, это исторический минимум.

За пределами этого списка – общее, плохо поддающееся измерению ощущение застоя, унылый хоккей в большинстве серий плей-офф-2022, одни и те же фавориты, одни и те же аутсайдеры.

Эмоции Алексея Морозова, который вынужден постоянно ходить на игры, передают это ощущение просто идеально.

Я бы описал это ощущение так: или этот сарай рухнет, или его все-таки обновят.

И тут мы упираемся в стену. Понятно, что никакого отдельного руководства КХЛ не существует, а боссы хоккея вообще (те, кто выше Алексея Морозова) думают только о политике. Понятно, что вместо развития и усиления, оптимизации своей лиги ФХР займется разработкой «международных» турниров, где вместо Канады Россия будет играть с Беларусью (ох, я представляю, как это будут подавать на Матч ТВ), а КХЛ будет как-то по мере сил подыгрывать, и жизненного смысла в нашем хоккее станет еще меньше.

Так же понятно, кстати, что ФХР и КХЛ со своей стороны постараются ничего не менять в надежде, что старый-добрый мировой порядок с Евротуром вернется в один прекрасный день, и можно будет продолжать жить дальше так, будто ничего и не случилось (позиция «голова в песок», которой дружно придерживаются хоккейные, кхм, менеджеры, бесконечно удивляет).

И еще больше понятно, что до ФХР/КХЛ невозможно достучаться снизу. Они – продолжение большого политического левиафана, его конечности с атрофированными нервными окончаниями. Сигналы в них проходят только сверху, а низа для них в общем-то не существует. Грубо говоря, они сделают как им скажут наверху – и на этом все.

Но это не значит, что о развитии и оптимизации нашего хоккея не можем подумать, например, мы с вами. Это же наш хоккей, а не их (что бы там они себе ни выдумывали). КХЛ – наша лига. ФХР – это наша организация. Мы можем делать с ними все, что захотим – а хотим мы, разумеется, только хорошего.

Наша цель – чтобы топовый хоккей был на расстоянии одной поездки на общественном транспорте для всех жителей России девять месяцев в году; добьемся этого – и все остальное выправится само собой (может быть, даже перестанем скучать по Евротуру).

Пристегните ремни. Я собрал свои идеи и выводы о том, какой может быть КХЛ в современных условиях – и получился такой проект нашего хоккейного будущего. Ваша энергия понадобится, чтобы разнести его в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм, там КХЛ разваливается практически в прямом эфире.

Очертания тупика

Когда КХЛ добровольно встала на полтора месяца (в январе-феврале 2022 года в стране не было элитного хоккея), президент «Авангарда» Александр Крылов пожал плечами:

«Утвержденная стратегия КХЛ, к сожалению, уже давно не соответствует реалиям, в которых мы живем. Заявлено, что лига коммерческая, а решения принимаются некоммерческие. Всем этим в первую очередь должна лига озадачиться».

Понятно, что имел в виду Александр: по идее, КХЛ нужна, чтобы она сама и все ее участники зарабатывали на хоккее деньги, при этом в разгар сезона возникает вакуум в полтора месяца. Ноль зрителей на трибунах в самый горячий сезон – это катастрофа для любого бизнеса. Лига требует от организаций-участниц качественные большие арены на много тысяч зрителей, а потом оставляет эти арены пустовать – с середины января до начала марта, как раз в тот момент, когда хоккей и должен привлекать людей.

Что?

Лига отказывается доигрывать сезон, и в середине февраля болельщики восьми команд выясняют, что их сезон закончился в начале января.

Как так?

Из соревнований выходит финский «Йокерит» – его никем не заменяют, соперник финнов по первому раунду автоматически проходит во второй. Цепочка последних событий создает впечатление, будто КХЛ просто не хочет проводить турнир и заниматься им.

Тут точно все в порядке?

Когда смотришь со стороны, становится непонятно, зачем все это существует – и я уже задавался этим вопросом.

Цель вроде бы очевидна – заработать денег на хоккее. Но по ходу всплывают какие-то факторы: сборная, базовые клубы, Евротур, дело государственной важности, подготовка молодежи и звеньев для сборной. Что? Что это все значит?

«КХЛ – это либо коммерческая лига, – говорил в феврале тот же Крылов, – и тогда клубы играют в ней на каких-то коммерческих условиях. Или это чемпионат России, и тогда страна помогает каждому из клубов, причем одинаково помогает – что Тольятти, например, что любому из наших грандов. Они соревнуются в части менеджмента, в части развития своей молодежи и играют по-честному. И тот, и другой варианты в принципе приемлемы для развития нашего хоккея, просто нужно сесть и решить».

Сейчас КХЛ дрейфует где-то между этими состояниями, причем вторая крайность – это не «чемпионат России» в формулировке Крылова, а «лагерь развития игроков сборной для турнира, который забудут на следующий день после его окончания». Этой конфигурации от КХЛ требует федерация хоккея России, эту конфигурацию она аргументирует желанием помочь сборной России достичь каких-то побед – и КХЛ придерживается ее на основе веры в то, что в ФХР знают, что делают.

В ФХР очевидно ничего подобного и близко не понимают, и последние успехи сборной об этом просто кричат (за последние пять лет у ФХР одно золото на сборные трех возрастов); но КХЛ уперто держится за конфигурацию лагеря развития, что на фоне падения уровня соревнования и отсутствия результатов сборной выглядит довольно депрессивно – а без сборной как участника международного календаря будет выглядеть просто тупо.

Единственное, что важно сделать с КХЛ в этом смысле – отойти от схемы с «лагерем развития» хотя бы в сторону вилки, о которой говорит Крылов. Или чистая коммерция, или коммунизм за счет налогоплательщиков, при котором хабаровские учителя платят зарплату Антону Слепышеву (70 млн рублей в год; отчасти так и есть уже сейчас, но это тема для отдельного разговора).

Звучит логично: или дайте честно зарабатывать без своего этого тупого Евротура, или пусть «Газпром» платит всем одинаково.

Равное финансирование государством – это утопия

Тут сделаю небольшой пит-стоп. Я думаю мы все в какой-то момент задумывались – что, если взять те деньги, которые «Роснефть» и «Газпром» выделяет ЦСКА и СКА (почему-то именно им), и распределить между всеми участниками КХЛ? Звучит отлично!

На самом деле с идеей равного государственного спонсирования всех клубов КХЛ, как и любой другой коммунистической идеей, есть серьезная проблема. Думаю, эта проблема не единственная, но и ее достаточно, чтобы от идеи отказаться.

Окей, если государство обеспечивает равное спонсирование всем участникам КХЛ, то на основе какого критерия формируется состав участников лиги? Сейчас критерии более-менее очевидны – это возможности. Но если возможности а) равны у всех, б) обеспечиваются государством, то где располагается граница, за которой спонсирование невозможно? Почему «Нефтехимик» входит в этот пул, а «Югра» и «Кузня» – нет?

А как же «Сокол»? А как же Барнаул? В Комсомольске-на-Амуре шикарные хоккейные традиции! Сергей Плотников не даст соврать.

Короче: равное государственное финансирование, если оно действительно честное и равное, просто обязано быть размазанным на абсолютно все хоккейные клубы страны. Чемпионат России за пару часов вырастет до 100 участников.

Я думаю, на это и намекал Александр Крылов: другого пути развития, кроме как через коммерческий турнир, у КХЛ просто нет. Если «Газпром» хочет сжигать пару десятков миллионов рублей, которые гораздо уместнее смотрелись бы примерно в любой другой сфере, на зарплату Лео Комарову – это его священное право.

Просто «Газпрому» нужно найти достойного соперника – вместо бюджета Новосибирской области.

И тут начинается самое интересное.

КХЛ как регулятор открытого рынка

Основа успешной спортивной лиги – равный доступ всех ее участников к возможностям.

КХЛ в этом смысле устроена скорее как РПЛ или любая другая национальная футбольная лига с очевидным, большим и непреодолимым разделением на очень богатых и очень бедных. Вот, например, в первом раунде Кубка Гагарина-2022 играли «Динамо» и «Северсталь».

По данным Sport24.ru, зарплатный бюджет «Динамо» – 770 миллионов рублей.

«Северстали» – 315 миллионов рублей.

Разница больше чем в два раза.

Правда же это не выглядит соревнованием равных возможностей?

Какой вообще у Череповца есть шанс, если он работает с Москвой на одном открытом рынке? Уговаривать хороших хоккеистов играть за меньшие – в два раза меньшие – деньги? Или «Северсталь» должна ждать, пока в «Динамо» придет кошмарный менеджмент, который будет платить десятки миллионов бездарностям?

В РПЛ и других футбольных лигах эффект от этого жесткого разделения компенсируют еврокубки. «Зенит», доминируя в России, выходит (окей, выходил) на европейскую площадку и сталкивался там с равными соперниками, проигрывал им и ехал домой.

В хоккее эта модель работает хуже, потому что:

1) Хоккей как вид спорта предсказуемее футбола. В хоккейных матчах чаще забивают, поэтому у очевидного аутсайдера меньше шансов зацепиться за матч с очевидным фаворитом (тут интересен пример НХЛ, но о нем ниже).

2) В хоккее нет Лиги чемпионов, где ЦСКА бы мог регулярно встречаться с командами равных возможностей и проигрывать им.

Мы это все видим в таблице КХЛ: 6 из 8 участников второго раунда плей-офф-2022 играли на этой стадии и год назад. По сути КХЛ – это две лиги в одной. Группа из 8-10 топ-клубов (а по-моему 6, но это дискуссионный вопрос) – и все остальные.

Я подозреваю, что в НХЛ, если б она сразу стартовала с 20+ команд, было бы так же. Но они выбрали другой путь и очень долго играли вообще вшестером – и до сих пор не считают тот период каким-то ущербным. НХЛ прокачивала популярность хоккея, рост этой популярности соблазнял бизнесменов по всей Северной Америке вкладываться в хоккей, строить сильные организации и добиваться вступления в НХЛ. Постепенно лига добралась до 2022 года – с 32 командами на борту.

И теперь, будто бы вдохновляясь двумя пунктами выше, учитывая особенности хоккея как вида спорта, лига тщательно и фанатично выстраивает систему равных возможностей для всех участников – с потолком зарплат, контрактами и драфтом. Поэтому в прошлом году в финале играл «Монреаль», еще год назад – «Даллас», еще раньше – «Сент-Луис» и так далее.

Клубы НХЛ соревнуются в качестве менеджмента, а не в размере мешков с деньгами, приходящих от спонсора. Неудача в НХЛ – это ошибка в работе, а не разница, запрограммированная меньшим уровнем клубных доходов. «Нью-Джерси» – слабая команда? Играла в финале в 2012-м. «Аризона» – аутсайдер? Была в финале конференции в том же 2012-м.

На пути НХЛ к рыночному равенству постоянно возникают разные прецеденты – например, сейчас генменеджеры говорят о том, что потолок надо распространить и на плей-офф – но это вечная погоня за идеалом, которая не закончится никогда. Отдельные неудачи НХЛ на этом пути не означают, что она в принципе не движется вперед. Наоборот – все в порядке: лига развивается и по ходу развития встречает какие-то трудности.

Соответственно, проблема КХЛ в том, что ее хотели сразу сделать большой. Несмотря на то, что в стране никто толком не умеет делать профессиональный спорт – даже сейчас, в 2022-м, мы только учимся. Несмотря на то, что в России в целом специальная среда для развития честного бизнеса. Но – сделали и взяли сразу же 20+ команд. И получили такой внутренний разбаланс: несколько сильных организаций на основе средств от госмонополий против клубов, живущих на региональные бюджеты.

Это не лига равных возможностей, это издевательство.

Сделать богаче «Сибирь» КХЛ просто не может – при этом «Сибирь», сталкиваясь в плей-офф с «Ак Барсом», получает шанс, только если в Казани случилась какая-то совсем беда с управлением (такое тоже бывает).

Выбор КХЛ в этих условиях – только в том, по какому пути выравнивания возможностей пойти. Сейчас лига заявляет потолок зарплат в 900 млн рублей. Если верить Sport24.ru, в прошлом сезоне до него добрались всего 4 клуба. Это не потолок зарплат, это планка зарплат, до которой надо еще умудриться допрыгнуть. Эта планка чуть-чуть снижает возможности Романа Ротенберга в набивании скамейки хорошими игроками, но не выравнивает возможности СКА и даже «Спартака».

А нужно, чтобы выравнивала.

Чтобы выровнять, как подсказывает самая элементарная логика, нужно опустить потолок на уровень самой меньшей зарплатной ведомости в лиге – 315 миллионов (как у той самой «Северстали»).

Но тут всплывают две проблемы:

1. Кто сообщит эту новость Игорю Есмантовичу, которому и потолок в 900 млн слишком мал?

2. Мы добровольно отказываемся от ресурсов, которые в хоккей несут всякие роснефти, газпромы, РЖД и прочие, что не вполне дальновидно. Пусть уж лучше вкладывают в хоккей, в зарплату Антону Слепышеву, чем в свои итальянские виллы, правда же?

Эти проблемы, по-моему, решит суперская, инновационная система распределения клубов по лиге, которую я презентую в следующем пункте.

КХЛ 2.0 от Никиты Петухова: элитный дивизион на 8 команд плюс премьер-КХЛ для всех остальных

Если ты не можешь обеспечить равные возможности всем участникам – разбей их на группы, в рамках которых они найдут равных соперников. То есть да, я предлагаю КХЛ не делать вид, будто она способна перепрыгнуть 100 лет развития, которые прошла НХЛ. Нужно начинать сначала.

Берем 22 команды, которые остались в КХЛ, и изымаем из нее топовую, стабильную, красивую и новоуровневую восьмерку.

4 команды выходят в плей-офф

Устанавливаем для этих команд потолок в 700 – 750 млн, составляем им календарь на 60-70 матчей регулярки, отменяем лимит, паузы на Евротур и наслаждаемся яркими шоу каждую неделю. Представьте, как будет выглядеть игровая неделя этой лиги. Сказка!

В плей-офф выходит половина – то есть 4 команды. Дальше классика – полуфиналы и финал из серий до 4 побед.

Играют в одну таблицу, в одно расписание, без дивизионов. Каждую неделю – пачка суперматчей. На финише – кровавая бойня. Открытые зарплаты, жесткий потолок, железно регламентированная заявка, дедлайн переходов, супертренеры, суперменеджеры, весь сок российского хоккея.

Но у нас остались 14 команд из старой КХЛ. Отлично! Делаем премьер-КХЛ, куда войдут эти 14 + самые близкие по возможностям команды «вышки»: «Югра», «Лада» и так далее. Порог входа в эту лигу будет не таким высоким, как сейчас, и новички в него легко впишутся; и этот турнир будет брать не грандовостью, а накалом. Я же помню, что на финише регулярки КХЛ в последнее время самой интересной бойней были встречи «Спартака» и «Северстали» – вот и здесь будет то же самое: представьте «Нефтехимик», который получит возможность что-то выиграть. Красота!

Соответственно, премьер КХЛ – в районе 20 команд: там нужно будет уже по факту обдумать структуру плей-офф, разбивку на дивизионы, конференции (это лучше сделать с учетом географии), требования к участникам (хочется, чтобы это была наполовину молодежная лига).

Таким образом мы убьем кучу зайцев. Плей-офф КХЛ перестанет мучить нас сериями с заранее понятным исходом, топ-организации из Супер-КХЛ получат пуш в развитии и постоянное соперничество исключительно с достойными, хоккея в стране в целом станет больше, и он станет интереснее.

Бонус для чиновников: появится несколько новых административных должностей, которые можно будет весело попилить между собой.

***

Я понимаю, что вы напишете в окошке для комментария: это невозможно, это с ума сойти. Но перед этим подумайте вот о чем: в 2008-м авторы КХЛ просто сняли, скопировали структуру НХЛ. Эту структуру сама НХЛ развивала долгие-долгие годы, с учетом потребностей клубов, финансовых возможностей отдельных городов и вообще пространства на котором существует.

Авторы КХЛ откровенно положили болт на тот контекст, в котором они сделали новую лигу. Они не изучили рынок, не изучили его возможности, они просто воткнули деревяшку в землю, расчертили ее на четыре дивизиона, две конференции и сказали: все, у нас теперь своя НХЛ.

Вспомните: они ведь поначалу даже запустили драфт (совершенно бессмысленную штуку с учетом того, как устроен детский хоккей в России).

Максимальное усилие КХЛ по осмыслению возможностей и особенностей хоккея в России – это переименование драфта в ярмарку талантов (такое правда было). Больше ничего сделано не было.

К 2022-му эта искусственная структура просто разваливается на ходу – потому что она по-прежнему не учитывает особенности пространства, на котором работает. Сколько у нас компаний готовых спонсировать топ-клубы? Сколько у нас игроков, готовых играть на топ-уровне? Что делать с хоккейными регионами, в которых богатые традиции и много талантов, но нет денег на содержание топ-клуба? Как помочь выстроить сильные организации на Востоке страны (который довольно очевидно беднеет).

КХЛ об этом никогда не думала, она зачем-то пытается использовать схему, разработанную североамериканцами. И терпит очевидное поражение.

Для того, чтобы запустить реально работающее и, может быть, даже успешное соревнование, нужно остановиться хоть на минутку, внимательно посмотреть по сторонам и сказать себе: кто мы, что у нас есть и чего мы хотим в смысле хоккея.

До того, как это произойдет, никакой успешной лиги – и никакого успешного хоккея – в России не будет. Будет только имитация.

Ну вот как сейчас.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Алексей Даничев, Владимир Федоренко, Александр Кряжев