Овечкин привез победный гол: потерялся в средней зоне и запустил красивую атаку «Рейнджерс»

Попал в пробку по дороге в офис.

Чудо «Вашингтона» продолжается: команда не просто вышла в плей-офф, но и здорово напрягает «Рейнджерс». У которых Панарин. У которых Шестеркин. У которых первое место в регулярке и чемпионские амбиции.

Вторая игра в серии закончилась со счетом 3:4 – «Кэпиталс» даже снимали вратаря и были близки к тому, чтобы сравняться.

При этом – Овечкин еще не включился: за два матча у него 0+0 при одном броске по воротам. Что-то будет дальше?

Конкретно во второй игре Великий в больших делах все-таки поучаствовал – победный гол «Рейнджерс» забили не просто в его смену, а буквально после его потери.

В конце второго периода «Кэпс» получили большинство и возможность сравнять счет. Первая минута пролетела зазря, по ходу второй «Вашингтон» выиграл вбрасывание в средней зоне.

Чисто выиграть не получилось, и Карлсон на рывке скинул шайбу назад – скинул так себе. Макмайклу пришлось тянуться и обрабатывать пас, а на него уже двинул Крайдер. Коннор в спешке швырнул шайбу на другой борт Овечкину – и тут вашингтонский контроль сломался окончательно.

Шайба улетела в борт, и Ови был готов ее принять, но отскок от борта получился хаотичным – и вместо спокойной обработки Саша получил прыгающий через крюк кусок резины. Пока Овечкин понял, что ситуация не под контролем, уже прилетел Зибанежад. Легкая добыча.

Швед запустил потрясную комбинацию: быстрый перепас с Крайдером и подключение К’Андре Миллера, который успел к контратаке третьим. Мощный бросок – и 2:4.

Овечкин старался этот розыгрыш накрыть, но в результате смог лишь увидеть гол с лучшей позиции на льду.

«Да, там был какой-то странный отскок, и Зибанеджад сыграл клюшкой по клюшке, – объяснял сам Овечкин после матча. – В этом эпизоде им повезло с отскоком, но я должен играть надежнее, особенно в таких моментах»

«Рейнджерс» повели 4:2 – один гол «Кэпиталс» позже отыграли, но на большее их не хватило. Второе поражение подряд, 0-2 в серии и переезд в Вашингтон.

Где, по идее, нужно вернуться не только броскам Овечкина, но и его голам.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 2-0

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Фото: AP Photo /Frank Franklin II