Заранее понять, кто станет чемпионом НХЛ – реально. Вот на что надо смотреть

7 признаков победителя.

Кубок Стэнли каждый год берет новая команда (ну, почти каждый), и поэтому складывается ощущение, будто плей-офф НХЛ – максимально случайное соревнование, в котором всегда побеждает неизвестно кто. И что команда-победитель обладает каким-то новым набором качеств, которых не было ни у кого раньше и не будет у следующих чемпионов.

Отчасти это правда.

Но в основном – совсем нет.

Безусловно, все чемпионы отличаются друг от друга. Но плей-офф НХЛ – очень трудный турнир. Четыре серии до четырех побед – длинная и тяжелая дистанция. И, безусловно, существуют более-менее универсальные вещи, без которых ты эту дистанцию не пройдешь. А есть вещи, без которых команда не пройдет даже и одного раунда.

Это как покорение горной вершины: у всех может быть свой стиль, но без веревок и карабинов сделать это просто невозможно.

Вот серия примет, которыми чемпионы отличаются от обычных команд – и по которым чемпиона можно вычислить даже на ранней стадии плей-офф.

Не представляю команду, которая может сочетать сразу все, но большая часть у чемпиона-2024, конечно, будет.

Суперзвездный центр на пике

Что это : самая очевидная примета будущего чемпиона – если за вас играет один из лучших хоккеистов мира, который ко всему прочему еще и центр. И если этот хоккеист выдает в плей-офф свой уровень, если он не разваливается из-за травм или по какой-то другой причине, то вы очень похожи на чемпиона.

Этот центр решит кучу ваших проблем, создаст много моментов для партнеров, обеспечит нужное количество входов в чужую зону и подчистит за крайними на своей половине. И сделает все это в самые нужные моменты игры, серии, турнира.

Пример : да кто угодно. Проще показать случай, когда отсутствие именно такого игрока лишило команду шансов на кубок. В 2022-м Брэйден Пойнт, самый нераскрученный суперигрок современности, вылетел из-за травмы в первом раунде, хотя его команда этот раунд прошла.

В итоге «Тампа» продралась до финала, но там, в серии против «Колорадо», Пойнта очевидно не хватило: не хватило его динамики и тех самых входов в чужую зону, Кучерову не хватило его любимого адреса для передач.

Я до сих пор уверен, что если б Брэйден был здоров – было бы три кубка подряд. Без него получилась просто красивая история.

Элитная связка, готовая обыгрывать другие элитные связки

Что это : пара суперзвезд (центр + край или два центра), которые могут не играть в одном звене постоянно (хотя скорее играют), но могут объединяться и тащить невыгодные на первый взгляд размены – против суперзвездного кулака соперника.

Обладать такой связкой – привилегия. Такие связки – большая редкость, и не все суперзвезды готовы объединяться в один кулак, даже когда очень нужно, но когда такая связка есть, ее видно, и она становится важнейшим фактором успеха.

Пример : в финале Запада-2015 сошлись «Анахайм» и «Чикаго». «Дакс» шли к этому финалу много лет, их ядро, сложенное вокруг Перри и Гецлафа, уже даже начало понемногу выходить из пикового состояния. А напротив были «Блэкхокс» самого расцвета эпохи Кэйна / Тэйвса.

Получилась великая серия, исход которой был не таким очевидным, как кажется сейчас, но в которой Кэйн и Тэйвс были сильнее Гецлафа и Перри именно что в очном противостоянии. Особенно – в последних двух, решающих матчах.

Противоположный пример – лидеры «Торонто», которые не могут образовать хотя бы одну по-настоящему жгучую связку и проигрывают более-менее всем соперникам по плей-офф.

2-й/3-й/4-й номер команды дает топовую результативность

Что это : хоккеист считается одним из основных, но в рамках лидерской группы оценивается не на первом месте – а в плей-офф ураганит так, что в итоге оказывается лучшим бомбардиром турнира. Ну или где-то около того.

Пример : самый наш с вами любимый такой случай – Евгений Кузнецов-2018. Евгений блистал, Евгений тащил, именно проблемы Евгения со здоровьем по ходу плей-офф нервировали больше всего (даже больше некоторых соперников), Евгений забивал решающие голы.

Показалось даже, что это и есть его истинный уровень, но за много лет после победы-2018 мы увидели, что нет, это все-таки была вспышка. Может быть, вспышка закономерная, может быть, вспышка, достойная таланта Кузнецова, но вспышка.

Менее очевидный и совсем другой фактурно пример – взлет Кэйла Макара в 2022-м. Нет, в его таланте нет сомнений, но забивать больше Маккиннона он все-таки не должен.

Третье звено, которое внезапно становится кремневым

Что это : у команды есть проверенный, элитный и, может быть, даже устрашающий набор игроков в топ-6, а в плей-офф выясняется, что и третье звено способно выдавать такое же качественное игровое время – и даже брать на себя минуты против лидерской тройки соперника.

И что это третье звено может ощущаться вовсе не третьим, а вторым – или даже первым.

Пример : вы же без проблем назовете тройку «Питтсбурга», которая провела на льду больше всего времени в равных составах в третьем матче финала против «Сан-Хосе»?

Давайте начнем с одной фамилии. Кросби? Нет. Малкин? Ха-ха.

15 минут 16 секунд (на полторы минуты больше преследователей) на льду в той игре провело легендарное звено чемпионских «Пингвинс»-2016 Хагелин – Бонино – Кессел. Кессел, на секунду, стал первым бомбардиром команды в плей-офф; все трое попали в топ-5 бомбардиров команды по итогам плей-офф.

Так же можно вспомнить и чемпионскую «Тампу», в котором айдентити-лайн называли не звено Кучерова (хотя казалось бы), а тройку Гурде, образованную им с двумя приобретенными на дедлайне бойцами – Коулмэном и Гудроу.

Игрок-открытие из глубины с важными голами

Что это : хороший, в принципе, хоккеист, чей уровень известен, выдает приличный плей-офф, но в двух-трех нужных моментах затаскивает игровое время буквально как суперзвезда – и, может быть, даже забивает важные голы. Подменяя уставших, выпавших или закрытых соперником суперзвезд.

Пример : вспоминается Ник Пол из «Тампы»-2022, который сделал дубль в седьмой игре с «Торонто», и Назем Кадри из «Колорадо»-2022 (в одном из матчей финала он забил в овертайме после лихого прохода), но самый яркий случай из последних лет – наверное, Ларс Эллер в «Вашингтоне»-2018.

Это был вынужденный взлет: в том плей-офф нездоровилось Бэкстрему, и «Кэпс» нужен был человек, уверенно закрывающий позицию за спиной блистательного Кузнецова. То есть позицию второго центра.

В том плей-офф Эллер, по большому счету, поиграл в трех звеньях – только у одного из них, со Смитом-Пелли и Коннолли, отрицательный «плюс-минус». Это было очень хорошо – и это был пик карьеры Эллера.

Тренер, который выстроит защитную систему вокруг вратаря

Что это : у вас могут быть супербомбардиры. У вас может быть суперзвездный центр. У вас даже может быть элитный вратарь. Но если не организована огнеупорная защита, если эта защита не включает в себя вратаря, а действует как-то отдельно – вы обречены.

И наоборот – если система в гармонии с защитным/вратарским составом, то даже средний вратарь может выдать блистательную статистику, и вы станете чемпионом. Таких историй тоже достаточно.

Если детализировать, то речь о том, насколько сопернику трудно в зоне защиты вашей команды. Насколько ваши защитники хороши в единоборствах, насколько они хороши в подстраховке и сколько времени оставляют сопернику на бросок откуда-нибудь из центра. Сколько таких бросков они в принципе допускают.

С другой стороны – насколько те же защитники верят вратарю, насколько они его понимают.

Если в этой экосистеме есть какие-то дыры, то уже во втором раунде в эти дыры залетит столько, что не спасет никакой сверхбомбардир.

Пример : две очень разные команды с очень разными исходными данными, которые при этом сумели выстроить сопоставимую надежность при игре без шайбы на своей половине. Чемпионская «Тампа» имела целого Василевского и, как казалось, двигалась исключительно на его величии – но когда качество исполнителей в защите упало (ушел Макдона), мы увидели, что Андрей сам по себе такую же абсолютную надежность генерить не может. Это была система.

А «Колорадо» пошел за кубком с Кюмпером – средним вратарем, если мы говорим о чемпионских амбициях – но Беднар выстроил вокруг того такой плотный забор, что за третий период последнего матча финала-2022 «Тампа», проигрывая 1:2, добросила до ворот всего четыре раза. Это было мощно.

В целом мощный круг смен без слабых отрезков

Что это : чувство, знакомое болельщику почти каждой команды – ты понимаешь, что если на льду первое звено, то все будет хорошо. С ребятами из второго будет похуже, но окей. Третья тройка отпашет свое, лишь бы не пропустили. А четвертое лучше бы не выпускать без особой надобности.

У всех команд бывают составы, в которых глубины хватает до третьего звена – и это всегда чувствуется. Поэтому чемпион регулярно выделяется тем, что в его круге смен качество хоккея практически не падает.

Когда такое происходит – это всегда результат работы генменеджера и тренера. Один собрал 12-13 нападающих (условно – 5 на драфте, 5 на обменах, 3 на дедлайне), готовых к большим делам, второй объединил этот состав идеей и системой.

Пример: чемпионы последних лет – «Вегас», «Колорадо», «Тампа» – были командами с реально развитой глубиной. Чтобы вы понимали: в чемпионском составе «Лайтнинг» в четвертом звене играл 5-миллионный нападающий Тайлер Джонсон.

Умение (или везение) брать те матчи, которые нужно взять

Что это : убежден, что плей-офф не прощает ситуаций, в которых ты отдаешь выигранный по содержанию матч. Не бывает такого, что ты доминировал в игре, упустил ее, а потом продолжил доминировать, забрал следующие матчи и в итоге серию.

Сложно сказать, что за механизмы включаются в таких случаях – скорее всего, в каждой конкретной ситуации своя история. Иногда это характер. Иногда – какой-то системный сбой, скрытый от неподготовленных взглядов слоями как-бы-великолепия.

Но техническая характеристика – это в любом случае вопрос трактовки. Уверенным можно быть вот в чем: если вы видели матч, в котором одна команда очевидно или с некоторым запасом доминировала и даже вела в счете, но все-таки проиграла, а другая спаслась, то на чемпиона больше похожа именно вторая.

Пример : речь идет о не до конца объяснимой магии чемпиона, и вспомнить можно много кого. «Тампа» чемпионских сезонов и образца плей-офф-2022 (до финала) тащила не только все свои матчи, но еще и некоторые из тех, которые, казалось бы, не должна была. Седьмой матч серии с «Торонто» в 2022-м – классический случай. Пара матчей с «Флоридой» того же года – хорошие примеры.

И с другой стороны – «Тампа»-2023, раз за разом отдающая тем же «листьям» игры, в которых вела с разницей и в +3. Вспомните первый раунд «Бостона»-2023 – 3-1 в серии и пара упущенных чисто выигранных по содержанию матчей. Та же «Каролина» 2023 года, которая делала все, чтобы «Флориде» было сложно, но не дожимала.

Самый больной для меня пример – «Анахайм»-2015, который мог и должен был забирать один из матчей финала конференции у «Чикаго», но не сделал этого. И так остался за пределами финала.

Это что-то среднее между механикой и приметой, но работает очень четко: чемпион точно забирает свои игры и подхватывает какую-то часть не своих.

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Фото: AP Photo /David Zalubowski, Nam Y. Huh, Alex Brandon, Chris O’Meara, Nick Wass, Abbie Parr, Mike Wulf/CSM