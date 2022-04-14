В следующем сезоне в КХЛ будет рекордно мало команд. Лига не может провести и двух лет одним составом

Стабильности нет.

На прошлой неделе Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на сезон-2022/23 – обошлось без сюрпризов: рижское «Динамо» и «Йокерит» покидают лигу по понятным причинам, а новичков не будет (несмотря на слухи про «Ладу» и «Югру»).

В итоге в следующем чемпионате должны принять участие 22 команды – хотя сейчас сложно назвать это число окончательным: до нового сезона еще полгода, и финансовая ситуация в каких-то клубах может сильно измениться. В любом случае регулярка-2022/23 станет антирекордной – прежде меньше 23 участников в лиге не было (такое случалось три раза – 2010/11, 2011/12, 2020/21). А ведь когда-то количество клубов КХЛ максимально приближалось к 30.

По этой картинке очевиден один из главных недостатков КХЛ – лиге не хватает стабильности. За 15 лет она не провела и двух сезонов подряд одним составом. Поэтому уже давно никто не удивляется потерям среди участников – привыкли. За все время существования лиги было только три (!) сезона, когда никто из клубов не уходил. И очень вероятно, что через год это число останется прежним.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press