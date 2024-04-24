Панарин показал, чему научился в Коркино. Получил клюшкой по лицу от Оши, ответил мощным силовым

Соперника проверяли на сотрясение.

Артемий Панарин – один из главных технарей планеты, но Кубок Стэнли тем и хорош, что раскрывает игроков с разных сторон, требует от них разных навыков.

Яркий сюжет второй игры с «Кэпиталс» – стычка Панарина с Ти Джеем Оши. Все началось с удаления в конце первого периода: Оши приобнял Артемия и получил две минуты.

В начале второго Панарин и Оши съехались после свистка: Ти Джей бросил шайбу в Артемия, тот ответил легким тычком – Оши включил обнимашки на максимум.

Где-то через 10 минут игры Оши хотел отобрать у Артемия шайбу и как бы случайно заехал крюком в лицо.

Тут же подвели промежуточные итоги.

Артемий не стал выкладывать накопившееся в паузах, а сэкономил для игры. В какой-то момент Оши завозился с шайбой – и встретился с плечом Панарина.

Хит показался «Вашингтону» грязным – и игроки «Кэпиталс» полетели прижимать Панарина, но судьи грязи не увидели. При этом Оши увели в подтрибунку для проверки на сотрясение.

«Мне просто сказали, что это не две минуты, – возмущался после матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. – Если игрока уводят на проверку, значит видели контакт с головой. Это меня смутило: игрока увели, а штраф не дали».

Через несколько минут Оши все-таки вернулся на лед – в другом эпизоде догнал Панарина и дал ему в спину клюшкой.

Очевидно, ответный хит теперь – вопрос времени и сноровки самого Панарина.

Кажется, он к этому готов. Следующий матч – в Вашингтоне.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 2-0

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