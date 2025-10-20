FIS не будет переносить рассмотрение вопроса о допуске россиян к соревнованиям. Заседание пройдет 21 октября

FIS не собирается переносить обсуждение вопроса о допуске россиян к турнирам.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов. Они отстранены с 2022 года.

– Повестка завтрашнего заседания никак не менялась? FIS все еще планирует завтра рассмотреть вопрос о возможном возвращении российских спортсменов?

– Верно: решение о возможном участии индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в зимних Олимпийских играх и Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо является прерогативой совета FIS, который обсудит этот вопрос на своем заседании 21 октября. К тому времени у нас будет больше информации, – заявили в пресс-службе FIS .

