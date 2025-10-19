Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.
Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.
– У скандинавов ничего не изменилось. Что до письма FIS, что после позиция у скандинавов одна и та же. Они от своего мнения не отступят. Решение FIS по допуску наших спортсменов никак не повлияет на антироссийское лобби.
– Это письмо FIS может повлиять на другие, не скандинавские страны?
– Даже если повлияет, а соревноваться наши лыжники где будут? В других странах? В Венгрии? Вряд ли. Если в итоге совет FIS одобрит возвращение наших спортсменов, допуск будет минимальным. В нескольких европейских странах, в частности, северных, мы выступать не сможем точно. Нас туда не пустят местные власти.
Эстафеты бегать не будем, в командных спринтерских соревнованиях тоже. Это лучше, чем ничего, конечно. Но фундаментально письмо FIS ничего не изменит, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать