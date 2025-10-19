  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»
7

Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»

Губерниев считает, что письмо FIS по поводу допуска россиян ничего не изменит.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов. 

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе. 

– У скандинавов ничего не изменилось. Что до письма FIS, что после позиция у скандинавов одна и та же. Они от своего мнения не отступят. Решение FIS по допуску наших спортсменов никак не повлияет на антироссийское лобби.

– Это письмо FIS может повлиять на другие, не скандинавские страны?

– Даже если повлияет, а соревноваться наши лыжники где будут? В других странах? В Венгрии? Вряд ли. Если в итоге совет FIS одобрит возвращение наших спортсменов, допуск будет минимальным. В нескольких европейских странах, в частности, северных, мы выступать не сможем точно. Нас туда не пустят местные власти.

Эстафеты бегать не будем, в командных спринтерских соревнованиях тоже. Это лучше, чем ничего, конечно. Но фундаментально письмо FIS ничего не изменит, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
лыжные гонки
logoFIS
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Наша позиция не изменится». Лыжная федерация Финляндии ответила на письмо FIS о возможном допуске россиян
70вчера, 14:54
Бородавко о возможном допуске россиян: «Есть запреты на уровне правительств стран, так что решение FIS мало что может изменить»
3вчера, 13:54
Журова о письме FIS: «Легко решение о нашем возвращении принято не будет. Ряд стран не хочет видеть нас на соревнованиях»
вчера, 12:28
Главные новости
Крюков о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Позитивная новость. Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию»
сегодня, 07:57
Олимпийская чемпионка Диггинс сломала мизинец, ударившись об угол дивана: «Это станет частью моей интересной истории на пути к Играм-2026»
2вчера, 17:09
Сергей Чепиков: «Я надеюсь, что большинство стран поддержит допуск наших лыжников. К Олимпийским играм они смогут отлично подготовиться»
3вчера, 15:49
«Наша позиция не изменится». Лыжная федерация Финляндии ответила на письмо FIS о возможном допуске россиян
70вчера, 14:54
Депутат Свищев: «Мы видим оголтелую русофобскую кампанию против российских спортсменов. Непонятно, какую результативную часть хочет получить FIS»
4вчера, 14:25
Бородавко о возможном допуске россиян: «Есть запреты на уровне правительств стран, так что решение FIS мало что может изменить»
3вчера, 13:54
Журова о письме FIS: «Легко решение о нашем возвращении принято не будет. Ряд стран не хочет видеть нас на соревнованиях»
вчера, 12:28
Крянин о письме FIS по поводу допуска россиян: «Сам факт, что такие опросы проводятся – уже хороший знак для нас»
вчера, 12:13
Норвежский журналист Салтведт: «Президент FIS отчаянно хочет вернуть российских лыжников. Маятник может качнуться в сторону их участия»
9вчера, 10:57
«Спортсмены не должны быть орудием в политической игре». FIS разослала национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян
111вчера, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10