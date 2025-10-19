Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»

Губерниев считает, что письмо FIS по поводу допуска россиян ничего не изменит.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.

– У скандинавов ничего не изменилось. Что до письма FIS, что после позиция у скандинавов одна и та же. Они от своего мнения не отступят. Решение FIS по допуску наших спортсменов никак не повлияет на антироссийское лобби.

– Это письмо FIS может повлиять на другие, не скандинавские страны?

– Даже если повлияет, а соревноваться наши лыжники где будут? В других странах? В Венгрии? Вряд ли. Если в итоге совет FIS одобрит возвращение наших спортсменов, допуск будет минимальным. В нескольких европейских странах, в частности, северных, мы выступать не сможем точно. Нас туда не пустят местные власти.

Эстафеты бегать не будем, в командных спринтерских соревнованиях тоже. Это лучше, чем ничего, конечно. Но фундаментально письмо FIS ничего не изменит, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

