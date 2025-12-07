  • Спортс
  Эйнар Хедегарт: «Я был немного разочарован, когда пересек финишную черту, а потом оказалось, что это моя лучшая гонка»
Эйнар Хедегарт: «Я был немного разочарован, когда пересек финишную черту, а потом оказалось, что это моя лучшая гонка»

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в коньковой «разделке» на Кубке мира по лыжным гонкам в Тронхейме. 

«Не могу поверить, я правда не думал, что в этой гонке я займу первое место, думал, что это будет посредственная гонка. Я был немного разочарован, когда пересек финишную черту, а потом оказалось, что это моя лучшая гонка.

Я видел, как Андреас Рее лидировал с большим отрывом, и я не чувствовал, что финишировал лучше всех... А потом я выиграл с отрывом в 0,4 секунды. Это невероятно, я так горжусь собой», – сказал Хедегарт.

У Хедегарта три подиума в четырех дистанционных гонках Кубка мира.

«Эта статистика невероятна. Я просто хочу продолжать в том же духе. Увидимся на Олимпиаде!» – заявил он. 

