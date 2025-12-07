Губерниев о том, что Большунов пропустил награждение на Кубке России: «Он людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?»

Губерниев: Большунов проигнорировал награждение на Кубке, он не уважает людей?.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил церемонию награждения на Кубке России.

Сегодня Большунов взял серебро в классическом масс-старте на 20 км, уступив Савелию Коростелеву по фотофинишу.

«Продолжение следует… Церемонию награждения Александр проигнорировал! Большунов людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?

Тухлое болото Вяльбе опять все проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда!» – написал Губерниев.

Как объяснил старший тренер сборной России Юрий Бородавко, лыжник улетал домой и не успевал на церемонию.