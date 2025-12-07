Норвежские лыжники заняли топ-7 в «разделке» на этапе Кубка мира в Тронхейме. Вчера было 9 норвежцев в топ-10 скиатлона
Норвежские лыжники заняли топ-7 в гонке на Кубке мира в Тронхейме.
На этапе Кубка мира в Тронхейме прошла «разделка» на 10 км свободным стилем. Норвежцы заняли первые семь мест в гонке.
Победу одержал Эйнар Хедегарт, далее расположились его соотечественники Андреас Фьюрен Рее, Мартин Левстрем Ниенге, Эмиль Иверсен, Харальд Амундсен, Ивер Тильхейм Андерсен и Йоханнес Клэбо.
Лучшим не из норвежцев стал финн Арси Руусканен, занявший 8-е место.
Накануне девять норвежских лыжников финишировали в топ-10 скиатлона.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
