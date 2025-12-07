  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сергей Устюгов: «На международные старты надо отправлять молодежь. Мы были там, а они нет, надо дать им шанс»
71

Сергей Устюгов: «На международные старты надо отправлять молодежь. Мы были там, а они нет, надо дать им шанс»

Устюгов: на международные старты должна ехать молодежь. Мы были там, а они нет.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов считает, что на международные старты должные ехать молодые российские лыжники. 

— Хочу почувствовать снова адреналин, выигрывать, быть лучшим. Я втягиваюсь, ищу мотивацию на соревнованиях. Сейчас обгоняли меня, а я ничего не почувствовал. Вопросы есть: зачем, почему.

Смотрел старты в Кировске, но бежать не хотелось, хотелось смотреть на молодых спортсменов. Думал, что я так, как они, не смогу бороться. Атмосфера на турнирах классная. Можно подготовиться, чтобы попасть в топ‑10.

— Что дальше?

— Не знаю. Сам себе задаю такой вопрос много лет. Хочется ничего не делать и зарабатывать. Но так же не получится.

— Комментатором не хочешь?

— Прикольно. Но смотря какая зарплата. Классная тема!

— Ты подаешь заявку на нейтральный статус…

— Давай не будем касаться этой темы. Молодежь, которая «вкус крови» еще не чувствовала, надо отправлять туда (на международные старты). Да, хочется всем, мне тоже. Но мы были там, а они нет. Надо дать им шанс. Они будут грызться. Они и тут готовы рвать и метать.

Должна ехать молодежь. Может, меня и не поддержат мои коллеги, но у меня такое мнение, — сказал Устюгов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoСергей Устюгов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин: «Коростелев понимает, что шансы получить нейтральный статус на следующей неделе очень маленькие. Но он отчаянный парень»
7 декабря, 18:17
Дмитрий Губерниев: «Если Коростелев поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу»
7 декабря, 17:45
Елена Вяльбе: «У Устюгова проблемы со спиной. Думаю, он еще побегает, правда, не на высоких позициях»
7 декабря, 10:34
Главные новости
Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»
вчера, 19:35
Елена Вяльбе: «Думаю, Telegram скоро заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает, спокойно пользуюсь»
вчера, 18:06
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе»
вчера, 16:34
Дмитрий Губерниев: «Временами Большунов ведет себя как обиженный ребенок. Настоящий чемпион должен быть широкой души человеком – этого мы пока не наблюдаем»
вчера, 14:42
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
вчера, 13:19
Горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от прохождения допинг-теста
вчера, 10:02
Вероника Степанова: «Место мужчины – сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать, а потом в детской «результатам» подгузники менять»
вчера, 09:02
Хедегарт, Амундсен, Клэбо выступят на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав
вчера, 08:19
«Никто не смог доказать тезис о том, что участие россиян угрожает безопасному проведению соревнований». Генсек ОКР Березов о победах в спортивных судах
вчера, 07:56
Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
вчера, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
7 декабря, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
7 декабря, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15