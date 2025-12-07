  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я, Шиффрин – 4-я

Шайб одержала победу в гигантском слаломе на Кубке мира в Канаде.

Австрийская горнолыжница Юлия Шайб победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Канаде. 

Горные лыжи

Кубок мира

Мон-Трамблан, Канада

Женщины, гигантский слалом

1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.13,00

2. Сара Хектор (Швеция) – 0,57

3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,78

4. Камиль Раст (Швейцария) – 1,17

4. Микаэла Шиффрин (США) – 1,17

6. Пола Молтцан (США) – 1,47

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
