Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я, Шиффрин – 4-я
Шайб одержала победу в гигантском слаломе на Кубке мира в Канаде.
Австрийская горнолыжница Юлия Шайб победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Канаде.
Горные лыжи
Кубок мира
Мон-Трамблан, Канада
Женщины, гигантский слалом
1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.13,00
2. Сара Хектор (Швеция) – 0,57
3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,78
4. Камиль Раст (Швейцария) – 1,17
4. Микаэла Шиффрин (США) – 1,17
6. Пола Молтцан (США) – 1,47
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
