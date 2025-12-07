Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я, Шиффрин – 4-я

Шайб одержала победу в гигантском слаломе на Кубке мира в Канаде.

Австрийская горнолыжница Юлия Шайб победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Канаде. Горные лыжи Кубок мира Мон-Трамблан, Канада Женщины, гигантский слалом 1. Юлия Шайб (Австрия) – 2.13,00 2. Сара Хектор (Швеция) – 0,57 3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,78 4. Камиль Раст (Швейцария) – 1,17 4. Микаэла Шиффрин (США) – 1,17 6. Пола Молтцан (США) – 1,47