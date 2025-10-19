Сорин о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Узнал об этом еще дней пять назад от Вяльбе. Это здорово, есть положительные движения»

Сорин заявил, что испытывает оптимизм по поводу возвращения российских лыжников.

Накануне в СМИ появилась информация, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS ) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.

«Насколько я знаю, эти письма рассылал не лично Йохан Элиаш, а сама FIS – в национальные федерации лыжных гонок. В любом случае это положительное событие. Какая-то часть федераций настроена допустить Россию к Олимпийским играм, но нужно подождать еще два дня – тогда будет понимание. Но это здорово, значит, есть положительные движения.

Я узнал об этом еще дней пять назад от Елены Валерьевны Вяльбе, не было открытием для меня. Разговоры ведутся, мы об этом знаем. И это внушает определенный оптимизм», – сказал тренер российских лыжников Егор Сорин .

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать