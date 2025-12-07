Егор Сорин: «Коростелев понимает, что шансы получить нейтральный статус на следующей неделе очень маленькие. Но он отчаянный парень»

Сорин: шансы Коростелева получить нейтральный статус на следующей неделе малы.

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин объяснил, почему Савелий Коростелев будет ждать решение о допуске к Кубку мира в Европе.

— Елена Вяльбе сказала, что он отправится в Давос сразу после Тюмени. Какая ожидается процедура по допуску?

— Процедура стандартная. Анкеты поданы, ждем решения FIS. Вопрос в том, кто где это решение будет ждать. Кто‑то будет ждать решение в России, выступая на Кубке России. А с Савелием решили, что он поедет Европу, будет именно там ждать.

Елена Валерьевна немножко не полную информацию дала: да, он едет в Европу, но по месту мы еще определяемся, и, может быть, заедет немножко на другую высоту. Но по крайней мере, если ему повезет и ему успеют на следующей неделе дать нейтральный статус, сразу же будет готов поехать на Кубок мира.

При этом он понимает, что шансы на то, что дадут нейтральный статус именно на следующей неделе, очень маленькие. На это надеяться точно не надо. Но находиться там на высоте вполне можно и целесообразно с точки зрения даже подготовки.

— Кто‑то еще из спортсменов вашей группы поедет?

— Нет, по другим спортсменам мы не планировали. Спортсмен сам выбирает: ехать или не ехать. Потому что если ехать и надеяться на допуск в Давос, это все равно что идти в казино в рулетку поиграть. Но Савелий — отчаянный парень. Опять же, в первую очередь он едет, чтобы быть на высоте.

— Можно ли назвать тех, кто еще подал анкеты в FIS?

— Нет. Спортсмены сами скажут, если посчитают нужным, — сказал Сорин.