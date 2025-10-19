  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
3

Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»

Норвежский журналист Салтведт считает, что российские лыжники получат допуск FIS.

Накануне в СМИ появилась информация, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов. 

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе. 

«На мой взгляд, становится все более вероятным, что во вторник некоторым российским лыжникам действительно будет разрешено участвовать в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов.

Хотя на последнем заседании совета FIS в сентябре большинство все еще было против этого, президент организации Элиаш и его люди упорно трудились, чтобы изменить результат. Их последним действием стало довольно неожиданное письмо всем государствам-членам с конфиденциальным опросом на тему участия России и Белоруссии.

Естественно, большинство государств-членов поддержат это предложение, и во вторник это будет использовано, чтобы поколебать сомневающихся в совете.

МОК хочет, чтобы российские лыжники участвовали в Олимпийских играх, руководители FIS также хотят этого. Сейчас они используют все свои силы, чтобы выиграть эту битву. Так что для России есть положительные признаки.

Решение уже один раз откладывалось, не думаю, что это повторится. Это единственный матч-реванш, который достанется Йохану Элиашу, и, думаю, он это знает», – заявил обозреватель NRK Ян Петтер Салтведт. 

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoМОК
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
отстранение и возвращение России
Р-Спорт
Ян Петтер Салтведт
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Журова о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Думаю, все эти слова озвучены специально, чтобы поднять бучу, организовать определенные волнения»
1сегодня, 18:05
Сорин о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Узнал об этом еще дней пять назад от Вяльбе. Это здорово, есть положительные движения»
2сегодня, 13:51
Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»
14сегодня, 12:23
Главные новости
Журова о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Думаю, все эти слова озвучены специально, чтобы поднять бучу, организовать определенные волнения»
1сегодня, 18:05
Бьорген о гендерных тестах: «Если дело зашло так далеко, что это нужно делать, то в моих глазах это не очень сложно»
1сегодня, 17:04
Сорин о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Узнал об этом еще дней пять назад от Вяльбе. Это здорово, есть положительные движения»
2сегодня, 13:51
Губерниев о письме FIS: «Скандинавы от своего мнения не отступят. Решение по допуску наших спортсменов не повлияет на антироссийское лобби»
14сегодня, 12:23
Крюков о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Позитивная новость. Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию»
1сегодня, 07:57
Олимпийская чемпионка Диггинс сломала мизинец, ударившись об угол дивана: «Это станет частью моей интересной истории на пути к Играм-2026»
5вчера, 17:09
Сергей Чепиков: «Я надеюсь, что большинство стран поддержит допуск наших лыжников. К Олимпийским играм они смогут отлично подготовиться»
5вчера, 15:49
«Наша позиция не изменится». Лыжная федерация Финляндии ответила на письмо FIS о возможном допуске россиян
71вчера, 14:54
Депутат Свищев: «Мы видим оголтелую русофобскую кампанию против российских спортсменов. Непонятно, какую результативную часть хочет получить FIS»
4вчера, 14:25
Бородавко о возможном допуске россиян: «Есть запреты на уровне правительств стран, так что решение FIS мало что может изменить»
5вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10