Большунов не вышел на церемонию награждения после масс-старта Кубка России, где он взял серебро

Большунов не вышел на церемонию награждения после масс-старта Кубка России.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил церемонию награждения после гонки на этапе Кубка России в Тюмени.

Сегодня он занял второе место в классическом масс-старте на 20 км, уступив Савелию Коростелеву по фотофинишу. Третьим стал Сергей Ардашев.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что Большунов не успевал на награждение.

«Он улетает домой, уже в дороге. Не успевал», – сказал тренер.

