Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Кобаяси – 2-й, Раймунд – 3-й
Словенец Домен Превц победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Польше.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Висла, Польша
Мужчины, HS134
1. Домен Превц (Словения) – 282,3 балла (137,0 м + 132,0 м)
2. Рею Кобаяси (Япония) – 281,4 (130,5 м + 129,5 м)
3. Филипп Раймунд (Германия) – 276,8 (131,5 м + 129,0 м)
4. Рен Никайдо (Япония) – 273,4 (133.0 м + 130,5 м)
5. Кацпер Томасяк (Польша) – 270,3 (129,5 м + 125,0 м)
6. Владимир Зографский (Болгария) – 268,7 (129,5 м + 130,0 м)
7. Петр Жила (Польша) – 268,4 (129,5 м + 125,0 м)
8. Анже Ланишек (Словения) – 265,9 (123,5 м + 125,0 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
