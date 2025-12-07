Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Кобаяси – 2-й, Раймунд – 3-й

Словенец Домен Превц победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Польше.

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц одержал победу на этапе Кубка мира в Польше. Прыжки с трамплина Кубок мира Висла, Польша Мужчины, HS134 1. Домен Превц (Словения) – 282,3 балла (137,0 м + 132,0 м) 2. Рею Кобаяси (Япония) – 281,4 (130,5 м + 129,5 м) 3. Филипп Раймунд (Германия) – 276,8 (131,5 м + 129,0 м) 4. Рен Никайдо (Япония) – 273,4 (133.0 м + 130,5 м) 5. Кацпер Томасяк (Польша) – 270,3 (129,5 м + 125,0 м) 6. Владимир Зографский (Болгария) – 268,7 (129,5 м + 130,0 м) 7. Петр Жила (Польша) – 268,4 (129,5 м + 125,0 м) 8. Анже Ланишек (Словения) – 265,9 (123,5 м + 125,0 м)