Дмитрий Губерниев: «Если Коростелев поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу»

Губерниев: если Коростелев поедет на Олимпиаду, сможет претендовать на победу.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном участии лыжника Савелия Коростелева в Олимпийских играх в Милане.

— Важно, что Савелий Коростелев едет в Давос, у него есть виза, и он подготовился, проявляя профессионализм. Хочешь жить — умей вертеться. На лыжах надо бегать при этом тоже хорошо.

Представляете, какая сейчас запредельная мотивация у Коростелева! Поэтому совсем не удивлен, что он победил в гонке сейчас.

— Вяльбе объявила, что, скорее всего, на Олимпиаду от России поедут одна женщина и один мужчина.

— Это не секрет. Вопрос в том, что современный спорт предъявляет массу требований. На Олимпиаду едет тот, у кого заранее есть шенген. У Коростелева он есть. Поэтому Савелий идеальный кандидат. И мотивация у него сейчас просто запредельная. Пожелаем ему всяческих удач. Будем за него болеть. В общем, современный спорт соткан из мелочей, нужно все учитывать. Хочешь быть на Олимпиаде — умей вертеться. При этом это надо делать быстро обязательно, естественно.

Что касается сегодняшней победы Коростелева, то здорово, что вышли Большунов, Бакуров. Все бежали. Хорошая гонка, Савелий выиграл по делу. На его месте у любого человека должна быть запредельная мотивация. Она у него и есть. Он хороший спортсмен. Если он поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу, — сказал Губерниев.