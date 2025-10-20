  • Спортс
Юрий Бородавко: «Ожидания от Совета FIS? Мы ждем допуска как можно большего количества наших лыжников»

Юрий Бородавко ждет, что FIS допустит как можно больше российских лыжников.

21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о возвращении россиян на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

«Ожидания от Совета FIS? Мы ждем определенного послабления. Еще ждем допуска как можно большего количества наших лыжников», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Ранее FIS разослала письмо национальным федерациям с аргументами за допуск россиян.

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
