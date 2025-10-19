Журова о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Думаю, все эти слова озвучены специально, чтобы поднять бучу, организовать определенные волнения»

Журова заявила, что некоторые страны пытаются поднять бучу из-за допуска россиян.

Накануне в СМИ появилась информация, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.

«Это давление? Это в первую очередь рекомендация. Думаю, все эти слова озвучены специально, чтобы поднять бучу, организовать определенные волнения.

Украина, например, начала говорить, что нас не вернут с флагом и гимном. Только об этом никто и не говорил, потому что Олимпийский комитет России пока не восстановлен в правах.



С другой стороны, ряд наших федераций пошли в суд, и по аналогии с Федерацией настольного тенниса России могут это дело выиграть.

Видимо, МОК это не очень нужно, поэтому они говорят про нейтральный статус, плюс, на фоне ситуация с Израилем, которая создает прецедент», – считает депутат Госдумы Светлана Журова.