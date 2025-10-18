Бородавко о возможном допуске россиян: «Есть запреты на уровне правительств стран, так что решение FIS мало что может изменить»

Юрий Бородавко поделился мнением о возможном допуске россиян на турниры FIS.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) направила национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.

«На предыдущем совете не было какого-то быстрого обсуждения и стопроцентного согласия. Даже удивила позиция скандинавского лобби. Поэтому FIS, опасаясь скоропалительных решений, перенесла обсуждение на 21 октября и последовательно все выполняет.

В частности, разослала опросники, чтобы иметь какую-то общую картину, позицию. Думаю, во вторник будет достаточно жарко. Но опять же – мы знаем, что некоторые страны на уровне правительств запретили россиянам въезд. Так что в этом плане решение FIS мало что может изменить», – сказал тренер российских лыжников Бородавко.

«Судя по всему, FIS хочет узнать мнение не только руководителей, но и спортсменов, функционеров. Это хороший знак, который может являться основанием для определенного послабления в вопросе допуска наших спортсменов.

С другой стороны, федерации – лишь общественные организации. Решение будет принимать все равно FIS, плюс, как мы знаем, есть запреты на уровне правительств – в тех же скандинавских странах», – приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт ».

