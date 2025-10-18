Журова о письме FIS: «Легко решение о нашем возвращении принято не будет. Ряд стран не хочет видеть нас на соревнованиях»
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) направила национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.
Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.
«Это хорошие новости. Я думаю, что без влияния Международного олимпийского комитета здесь не обошлось. Но как бы там ни было, я думаю, что легко решение о нашем возвращении принято не будет. Мы видим, что ряд стран не хочет видеть нас на соревнованиях», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
