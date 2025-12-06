  • Спортс
36

⚡ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла скиатлон, Хайди Венг – 2-я, Андерссон – 3-я, Карлссон – 5-я

Американская лыжница Джесси Диггинс выиграла скиатлон на Кубке мира в Тронхейме.

6 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел женский скиатлон. Победу одержала американка Джесси Диггинс.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тронхейм, Норвегия

Женщины

Скиатлон

1. Джесси Диггинс (США) – 50.29,5

2. Хайди Венг (Норвегия) – 1,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 2,3

4. Моа Илар (Швеция) – 2,7

5. Фрида Карлссон (Швеция) – 2,8

6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 3,3

7. Кристин Фоснес (Норвегия) – 4,9

8. Тереза Штадлобер (Австрия) – 5,5

9. Эмма Рибом (Швеция) – 11,2

10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 15,4

11. Катержина Янатова (Чехия) – 58,2

12. Пиа Финк (Германия) – 58,9

13. Хелен Хоффман (Германия) – 59,1

14. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.00,2

15. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.03,1...

18. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.03,5...

20. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.37,2...

26. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.50,0

Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
