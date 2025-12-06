⚡ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла скиатлон, Хайди Венг – 2-я, Андерссон – 3-я, Карлссон – 5-я
6 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел женский скиатлон. Победу одержала американка Джесси Диггинс.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тронхейм, Норвегия
Женщины
Скиатлон
1. Джесси Диггинс (США) – 50.29,5
2. Хайди Венг (Норвегия) – 1,0
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 2,3
4. Моа Илар (Швеция) – 2,7
5. Фрида Карлссон (Швеция) – 2,8
6. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 3,3
7. Кристин Фоснес (Норвегия) – 4,9
8. Тереза Штадлобер (Австрия) – 5,5
9. Эмма Рибом (Швеция) – 11,2
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 15,4
11. Катержина Янатова (Чехия) – 58,2
12. Пиа Финк (Германия) – 58,9
13. Хелен Хоффман (Германия) – 59,1
14. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.00,2
15. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.03,1...
18. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.03,5...
20. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.37,2...
26. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.50,0
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме