  Норвежский журналист Салтведт: «Президент FIS отчаянно хочет вернуть российских лыжников. Маятник может качнуться в сторону их участия»
Норвежский журналист Салтведт: «Президент FIS отчаянно хочет вернуть российских лыжников. Маятник может качнуться в сторону их участия»

Норвежский журналист считает, что глава FIS хочет вернуть россиян на турниры.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) направила национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских атлетов. 

21 октября FIS примет решение, будут ли россияне и белорусы допущены к участию в международных соревнованиях нынешнего сезона в нейтральном статусе. 

«Мы в NRK вчера получили письмо и сообщили эту новость. И были весьма удивлены, увидев, что происходит. Президент FIS Элиаш, по-видимому, настолько отчаянно хочет вернуть российских и белорусских лыжников, что готов использовать все возможные меры для этого.

Ирония в том, что эта тактика действительно может сработать. Хотя у него пока нет большинства в его собственном совете, в том числе при голосовании на последнем заседании, большинство в государствах-членах в целом поддерживает участие России», – сказал Салтведт. 

«Эта тема действительно важна, особенно для некоторых стран Западной Европы, США и Канады. Думаю, Элиаш и его новый друг Урс Леман представят результаты на рассмотрение совета во вторник, и это может качнуть маятник в пользу участия России и Беларуси как в Олимпийских, так и в Паралимпийских играх.

Должен сказать, что это хитрый ход Элиаша, если он окажется успешным», – приводит слова Салтведта «ВсеПроСпорт».

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
