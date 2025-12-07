❄️ Лыжи. Кубок России. Плечева выиграла классический масс-старт на 20 км, Никитина – 2-я, Маслакова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова – 18-я
Алена Плечева выиграла лыжный масс-старт на Кубке России в Тюмени.
7 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени прошел женский классический масс-старт на 20 км. Победу одержала Алена Плечева.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тюмень
Женщины
20 км, масс-старт, классический стиль
1. Алена Плечева – 47.19,6
2. Екатерина Никитина – 0,5
3. Елизавета Маслакова – 0,9
4. Ксения Шорохова – 1,1
5. Елизавета Пантрина – 1,2
6. Евгения Крупицкая – 1,4
7. Елизавета Шалабода – 5,1
8. Алиса Жамбалова – 6,6
9. Анастасия Фалеева – 7,1
10. Дарья Непряева – 7,5
11. Алена Баранова – 7,7
12. Анна Королева (Беларусь) – 7,8
13. Екатерина Смирнова – 8,5
14. Лидия Горбунова – 11,1...
17. Татьяна Сорина – 35,4...
18. Вероника Степанова – 1.02,7...
26. Юлия Ступак – 1.14,7
