❄️ Лыжи. Кубок России. Плечева выиграла классический масс-старт на 20 км, Никитина – 2-я, Маслакова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова – 18-я

Алена Плечева выиграла лыжный масс-старт на Кубке России в Тюмени.

7 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени прошел женский классический масс-старт на 20 км. Победу одержала Алена Плечева.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тюмень

Женщины

20 км, масс-старт, классический стиль

1. Алена Плечева – 47.19,6

2. Екатерина Никитина – 0,5

3. Елизавета Маслакова – 0,9

4. Ксения Шорохова – 1,1

5. Елизавета Пантрина – 1,2

6. Евгения Крупицкая – 1,4

7. Елизавета Шалабода – 5,1

8. Алиса Жамбалова – 6,6

9. Анастасия Фалеева – 7,1

10. Дарья Непряева – 7,5

11. Алена Баранова – 7,7

12. Анна Королева (Беларусь) – 7,8

13. Екатерина Смирнова – 8,5

14. Лидия Горбунова – 11,1...

17. Татьяна Сорина – 35,4...

18. Вероника Степанова – 1.02,7...

26. Юлия Ступак – 1.14,7