Дмитрий Губерниев: «Норвежцы будут соревноваться с российскими лыжниками, обниматься с ними и говорить, как они ждали русских»

Губерниев: норвежские лыжники будут говорить, как они ждали русских.

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, как норвежские лыжники отреагируют на возвращение россиян.

«Норвежских лыжников и Клэбо , в частности, никто не спрашивает. Их мнение ничего не решает, совсем другие люди принимают решение о допуске российских спортсменов. Как я и предполагал, норвежцы спрятали все свои слова о бойкоте Олимпиады глубоко в душу, обратно засунули. Естественно, они будут соревноваться вместе с российскими лыжниками, будут еще обниматься с ними и говорить, как они ждали русских.

Поверьте, приедет Савелий Коростелев , и тот же Клэбо с широченной улыбкой будет подходить к нему, обнимать, и все будет хорошо. Они все только за глаза горазды говорить. А сейчас ветер поменялся, и норвежцы такие: «ой, а что это происходит, мы будем мириться с вами». Будете вы мириться, не будете – все равно. Ждите нас, уважаемые друзья!» – сказал Губерниев.